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Бренд Vivo представил анонсированные ранее смартфоны флагманской серии X50, в неё вошли два аппарата – стандартная версия Vivo X50 и улучшенная модель Vivo X50 Pro.

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Vivo X50 получил тонкий корпус – толщина составляет чуть больше 7,5 мм при весе чуть более 170 грамм. Новинка работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 730, имеет 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4200 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки при мощности 33 Вт. В смартфоне установлена Funtouch OS 10.5 на базе десятого Андроида. Дисплей выполнен по технологии AMOLED, его диагональ составляет 6,5 дюйма, поддерживается частота обновления 90 Гц, разрешение составляет 2376x1080 точек. Основная камера состоит из четырех модулей: основного на 48 МП с четырехосевой системой стабилизации, дополнительного портретного на 13 Мп, сверхширокоугольного на 8 Мп и супермакро на 5 Мп, который позволяет снимать объекты на расстоянии всего 1,5 см. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Смартфон будет доступен в двух цветах корпуса – черном и голубом, по цене 45 000 рублей.

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Vivo X50 Pro получил продвинутую основную камеру с профессиональной системой стабилизации за счет шарнирного подвеса, которая может компенсировать смещения на +/- 3 градуса. Помимо качественной оптики и хорошего сенсора IMX598, камера получила множество функций, позволяющих создавать фото- и видеоконтент профессионального качества, например, интеллектуальный зум, который держит объект съёмки в кадре, а также функцию «аудиозума» – когда микрофоны также «фокусируются» на объекте съёмки, отслеживая его перемещения. Дополнительные камеры: портретная камера на 13 Мп, камера для макросъемки на расстоянии 2,5 см с разрешением 8 Мп, которая одновременно является и сверхширокоугольной, и камера с телеобъективом на 8 Мп, которая позволяет снимать кадры с 60 – кратным гибридным увеличением, сочетая 5-кратное оптическое и 12-кратное цифровое.

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Аппарат получился немного тяжелее и толще младшей модели, но, в целом, остался весьма легким и компактным: вес составил чуть более 180 грамм при толщине 8 мм. Экран при той же диагонали и разрешении получил более выраженные скругления по бокам, сообщается, что его контрастность составит 6 000 000 : 1 при максимальной яркости 1300 нит, частоте обновления 90 Гц и частоте опроса сенсора 180 Гц. А вот аппаратная начинка у Pro-версии отличается: процессор Qualcomm Snapdragon 765G и накопитель на 256 ГБ. Оперативной памяти осталось столько же - 8 ГБ. Помимо этого, в Vivo X50 Pro используется отдельный Hi-Fi аудиочип AK4377A с максимальным динамическим диапазоном 125 дБ и частотой дискретизации 384 кГц. Аккумулятор поставили немного более ёмкий – на 4315 мАч. Смартфон будет доступен в единственном сером стальном цвете по цене 65 000 рублей.