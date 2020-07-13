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Компания ZTE представила на российском рынке смартфон ZTE Blade V2020. Новинку отличает экран с тонкими рамками диагональю 6,5 дюйма, который занимает 91,5% передней поверхности устройства и квадрокамера с разрешением основного модуля, составляющим 48 МП.

Экран создан по технологии IPS, разрешение матрицы составляет 2340x1080 пикселей, соотношение сторон - 19,5:9.

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Смартфон позиционируется как хорошее решение для фотосъемки и помимо основного модуля на 48 МП с оптикой с параметром диафрагмы F 1/1.79 имеется модуль с широкоформатным объективом с углом съёмки 120 градусов разрешением 8 МП, отмечается, что используется некая технология, компенсирующая искажения. Два оставшихся модуля имеют разрешение 2 МП – один из них отвечает за макросъемку, а другой определяет глубину кадра, позволяя добиться качественного размытия заднего плана при портретной съемке. Фронтальная камера интегрирована в дисплей и имеет разрешение 16 МП, как и основная, она поддерживает функции искусственного интеллекта, улучшающие конечный результат съемки.

Аппаратная начинка представляет собой восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70, работающий на частоте до 2,1 ГГц, дополненный 4 Гб оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 128 ГБ, что весьма немало, однако есть дополнительная возможность установить карту памяти nanoSD или microSD на 512 ГБ. При этом, она будет ставиться в отдельный слот, а не вместо одной из SIM-карт.

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Отмечается, что в ZTE Blade V2020 будет использоваться дистрибутив десятой версии Андроида с фирменной оболочкой MiFavor 10, одним из достоинств которой являются гибкие возможности по кастомизации за счет установки различных тем, настройки цветовой температурой экрана (теплые/холодные тона, ночной режим и т.п.), функция «длинного» скриншота с прокруткой экрана и даже записи видео с экрана, добавление самых востребованных приложений (например, камеры) непосредственно на экран блокировки, улучшенные функции сортировки отснятых фотографий, улучшенная энергоэффективность при низком заряде аккумулятора в режиме экстремального энергосбережения за счет отключения фоновых приложений.

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В смартфоне установлен аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки. Имеется разъем USB-C, модуль NFC и продвинутая звуковая система.

Цена ZTE Blade V2020 составит около 16 000 рублей, продажи в России должны начаться во второй половине июля. По имеющейся информации, новинки должны появиться со дня на день в сети магазинов «Связной».

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Видео с распаковкой смартфона:

Общий вид:

Подробные характеристики: