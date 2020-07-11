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Новейшие изогнутые игровые мониторы Samsung Odyssey скоро появятся в России - предзаказ уже стартовал

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Samsung открывает предзаказ на новейшие изогнутые игровые мониторы линейки Samsung Odyssey на российском рынке. Среди них две модели G7 с диагональю экрана 27 и 32 дюйма, а также 49-дюймовая модель G9. Мониторы построены на базе изогнутой QLED матрицы с параметром кривизны 1000 мм / 1000R, поддерживается частота обновления 240 ГГц, а время отклика составляет 1 мс (MPRT). Мониторы поддерживают технологии Rapid Curve, NVIDIA G-SYNC Compatible, Adaptive Sync на DisplayPort 1.4.

Обе модели Odyssey G7 имеют разрешение 2560×1440 пикселей при соотношении сторон 16:9. Дисплеи соответствует стандарту HDR600 VA – их пиковая яркость составляет 600 кд/м2. Корпус мониторов G7 выполнен из черного матового пластика, имеется настраиваемая подсветка.

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Модель Odyssey G9 имеет разрешение 5120×1440 пикселей, что в настоящее время является рекордным для изогнутых игровых мониторов, соотношение сторон при этом составляет 32:9. Матрица использует технологию квантовых точек и соответствует стандарту HDR1000 VA, обеспечивая яркость 1000 кд/м2. Задняя панель G9 выполнена из белого глянцевого пластика, также имеется настраиваемая подсветка.

Мониторы линейки Odyssey позиционируются как решение для геймеров-энтузиастов и применения в киберспортивных дисциплинах. Сообщается, что в мае этого года Samsung стала партнером киберспортивной организации T1 Entertainment & Sports, в результате чего члены её команд стали использовать мониторы Odyssey G7 и G9 для тренировок по League of Legends.

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Продажи новинок должны начаться до конца июля, цена составит 43 000 рублей за 27” G7, эта же модель с диагональю 32” обойдется в 48 000 рублей, а 49” G9 будет стоить около 110 000 рублей.

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