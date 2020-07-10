Perfect World Mobile - мобильная версия культовой MMORPG стала доступна для российских пользователей
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Буквально на днях состоялся запуск русскоязычной версии мобильной MMORPG Perfect World Mobile, которая стала адаптацией популярного многопользовательского проекта Perfect World для смартфонов и планшетов. Стоит отметить то, что игра стала доступна не только в магазине приложений iOS и стандартном для смартфонов и планшетов на Андроиде Google Play, но и в магазине приложений AppGallery, где игра появилась 7 июля, тем самым став доступной для геймеров, которые пользуются «санкционными» смартфонами Huawei (а также их дочернего бренда Honor), которые не подключены к магазину приложений Google Play.
А теперь немного истории. Оригинальная версия Perfect World для ПК была разработана одной из китайских игровых студий и вышла в далеком 2006 году, но до России добралась не сразу, а только после выхода в некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и США. Это было обусловлено тем, что пришлось, фактически, создать сразу несколько разных версий данной игры, адаптированных под разные регионы. Впоследствии версия для США была признана стандартной международной, она была выпущена в сентябре 2008 года и также называется Perfect World International (сокращенно PWI). Однако, как ни странно, наибольшую популярность данный многопользовательский проект обрел в странах СНГ – именно на его территории проживает примерно 12 миллионов игроков из более чем 20 миллионов регулярно играющих в Perfect World в настоящий момент.
Разработка мобильной версии Perfect World Mobile была анонсирована в 2016 году, спустя десять лет после релиза самой первой версии для ПК в Китае. Примерно в это время стали появляться планшеты и смартфоны, которые могли обеспечить игре необходимую производительность на мобильной платформе. Однако, в итоге мобильная адаптация стала не просто портом, а скорее даже ремастером оригинальной игры с «подтянутыми» спецэффектами, текстурами, исправленными старыми багами, новыми квестами и улучшенными игровыми механиками. Само собой, управление было полностью адаптировано под сенсорный экран.
Стоит отметить, что в Китае мобильная версия игры вышла ещё в марте прошлого года, а в некоторых европейских странах – в августе 2019.
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