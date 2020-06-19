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Банк Тинькофф сообщает об успешной разработке не имеющей аналогов технологии, позволяющей полностью перейти на электронный документооборот при оплате товаров и услуг, отказавшись от бумажных чеков. Технология соответствует международному стандарту ISO 8583, а перспектива её применения – самая широкая. Клиент, оплативший товары или услуги картой, не позже, чем через минуту получает электронный кассовый чек на свою электронную почту. Также, данный документ будет доступен в банковском приложении, но это должно поддерживаться со стороны банка, услугами которого пользуется клиент. При этом, отправка и получение чека гарантируется. Отмечается, что данная технология будет открытой – под этим подразумевается то, что воспользоваться ей сможет любая организация, от магазинов и кафе, до самих производителей кассового оборудования. В компании отмечают, что пока в мировой практике подобного ещё не было. Мало того, в Международную организацию по стандартизации (International Organization for Standardization, сокращенно ISO) будет внесено предложение с целью зарегистрировать данную разработку как дополнительную надстройку над существующими стандартами, расширяющую их.

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Технология действует по следующим принципам: рассчитывается уникальное HASH-число, которое добавляется в электронный чек, формируемый по международному стандарту ISO 8583. Отмечается, что при этом обеспечивается не только корректность, но и безопасность информации, защищающая обе стороны товарно-денежных отношений от возможных действий со стороны злоумышленников.

Само кассовое оборудование должно «научиться» рассчитывать HASH и добавлять его в чек. Это осуществимо, если кассовое оборудование поддерживает функции банковских транзакций и формирования чека. В случае отсутствия поддержки этого функционала, возможен другой способ получения HASH либо данных из протокола эквайринга по стандарту ISO 8583. HASH может рассчитать банк-эквайэр или поставщик сервиса оплаты (payment service provider, сокращенно PSP).

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На сегодняшний день данную технологию уже используют некоторые компании, такие, как сервис доставки еды Level Kitchen и магазины, которые используют кассы «МультиСофт» - компании, которая совместно с Тинькофф участвовала в разработке данного решения. Сообщается, что торговые организации, которые будут применять данную технологию, станут участниками кэшбэк-программ банка Тинькофф.

В качестве экономического эффекта отмечается сокращение расходов на бумагу для печати кассовых чеков: сообщается, что по статистике, средний расход на один чек составляет 0,1% от средней суммы покупки. Для крупных сетевых магазинов и ресторанов это составит экономию в несколько миллионов рублей в год. Помимо этого, ежедневно на кассах накапливается большое количество чеков, которые надо как-то утилизировать. Переход на полностью электронные чеки может стать одной из комплекса мер, направленных на борьбу с отходами, как тенденция к отказу от одноразовой пластиковой тары везде, где есть такая возможность. За этим – будущее. В перспективе, данная инициатива может найти сильную поддержку на государственном уровне как направленная на сохранение окружающей среды и, в то же время, экономически выгодная.

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