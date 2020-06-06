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На волне успеха Half-Life: Alyx игровое сообщество столкнулось с нехваткой полностью поддерживающих все фишки данной игры VR-шлемов и контроллеров. Компания HP занялась разработкой собственной VR-системы, видя перспективную нишу на рынке, которая до этого не пользовалась особым интересом ни со стороны потенциальных потребителей, ни со стороны производителей соответствующей VR-периферии, в силу банального отсутствия достойных игровых проектов, которые могли бы «заставить» пользователей покупать весьма не дешевые девайсы. Особо хочется отметить то, что разработка ведется совместно с Microsoft, создателями операционной системы Windows и консолей Xbox, являющихся одним из лидеров в своём сегменте, и Valve – студии, которая разработала и выпустила Half-Life: Alyx. Сам по себе рынок очень перспективен: в апреле 2020 года, после выхода Half-Life: Alyx, статистика Steam зафиксировала рекордный прирост новых VR-устройств у пользователей игрового сервиса, составивший около одного миллиона штук. При этом общее количество устройств возросло в три раза!

Свою новинку, показанную недавно во время закрытой онлайн-презентации, в HP назвали HP Reverb G2. Из её достоинств можно выделить то, что нам обещают совершенную оптику при самом высоком на данный момент разрешении среди подобных устройств, которое составит 4320x2160, продвинутую аудиосистему объемного звучания, поддержку технологий inside-out tracking и Plug and Play при работе с Windows Mixed Reality и Steam VR. Также сообщается, что длительное использование HP Reverb G2 не будет вызывать физического дискомфорта у пользователя, в том числе за счет эргономичной лицевой накладки, возможности гибкой и точной регулировки расположения окуляров, кабелю длиной 6 м, а также оптимальной «развесовки» самого шлема при небольшой массе – всего 0,55 кг. Стоит отметить и возможность откинуть часть шлема с окулярами вверх, не снимая гарнитуру полностью с головы.

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Reverb G2 является эволюцией представленного ранее шлема Reverb G1, сохраняя его удачные решения, такие, как относительно небольшой вес и рекордно высокое разрешение дисплеев. При этом новинка может похвастаться увеличенным до 114 градусов углом обзора, улучшенной системой объемного звучания и повышенной почти в полтора раза точностью отслеживания положения и движений рук за счет системы из четырёх встроенных камер. Гарнитура поддерживает перемещение по 6 осям, включая вращение и преобразование. Подключаемые контроллеры будут иметь некие новые функции, которые сделают управление в играх ещё более интуитивно понятным, а связь с ними будет осуществляться через Bluetooth.

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Сообщается, что к разработке системы дисплеев и линз приложила руку непосредственно сама Valve, так что можно сказать, что на устройстве от HP игры данной студии будут выглядеть так, как это было задумано разработчиками. Системой пространственного звука (динамики открытой конструкции находятся на некотором расстоянии от ушей пользователя) занималась Microsoft и внутренние лаборатории HP, в результате была проделана большая работа: для создания нужного эффекта погружения применяются ИИ алгоритмы, созданные на основе особенностей восприятия звука человеком. Также партнерство с Microsoft положительно скажется и на простоте использования VR-гарнитуры с ПК: сообщается, что новые обновления Windows 10 будут включать в себя поддержку данного девайса по принципу Plug and Play, то есть, без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

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Среди сфер применения нового VR шлема компания HP видит не только игровые сценарии, но и серьезную профессиональную деятельность. Последнее время много инициатив компании направлено на создание новых возможностей для удаленной работы. Для некоторых из этих целей можно будет приспособить устройства виртуальной реальности, что будет являться компромиссом между физическим присутствием на рабочем месте и привычным вариантом удаленной работы из дома. Это может быть актуально в ряде конкретных случаев, когда и первый, и второй вариант не осуществимы.

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Старт продаж HP Reverb G2 в России намечен на сентябрь этого года, розничная цена новинки пока не названа.