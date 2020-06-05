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Компания Samsung представила в России новую серию изогнутых мониторов T55, которые позиционируются как универсальное решение, одинаково подходящее и для игр, и для повседневной работы. Всего моделей в линейке T55 представлено две – это 27-дюймовый Samsung C27T55 и 32-дюймовой Samsung C32T55. Дисплеи имеют радиус изгиба поверхности 1000R. При выборе данного параметра инженеры компании ориентировались на исследования ученых Сеульского национального университета, которые пришли к мнению, что такая кривизна способствует уменьшению утомления глаз, так как соответствует естественному углу обзора. В дополнение к этому, мониторы поддерживают технологию Eye Comfort, снижающую нагрузку на глаза, Flicker Free, устраняющую мерцание экрана, а также Eye Saver, минимизирующую синее свечение.

Матрицы выполнены по технологии VA, разрешение соответствует стандарту Full HD, то есть 1920x1080 пикселей. Частота обновления составляет 75 Гц, что, конечно, не дотягивает до игровых мониторов с 144 Гц, но уже лучше, чем стандартные 60 Гц. Время отклика - 4 мс, яркость составляет 250 кд/м², коэффициент контрастности - 3000:1. Отображаемый цветовой диапазон новинок составляет 119% sRGB, 88% Adobe RGB и 88% DCI–P3. Мониторы «дружат» с технологией AMD FreeSync. Из портов для подключения присутствуют DisplayPort, HDMI и старый-добрый D-Sub, он же VGA. Имеются пара встроенных динамиков мощностью 5 Вт, а комплектная подставка выполнена из металла.

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Подробные характеристики новинок:

На момент публикации данной заметки мониторы уже должны поступить в продажу на территории России по цене 17 000 рублей за C27T55 и 20 000 рублей за C32T55.