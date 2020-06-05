Для игр и для работы – Samsung представила новые изогнутые мониторы серии T55
Матрицы выполнены по технологии VA, разрешение соответствует стандарту Full HD, то есть 1920x1080 пикселей. Частота обновления составляет 75 Гц, что, конечно, не дотягивает до игровых мониторов с 144 Гц, но уже лучше, чем стандартные 60 Гц. Время отклика - 4 мс, яркость составляет 250 кд/м², коэффициент контрастности - 3000:1. Отображаемый цветовой диапазон новинок составляет 119% sRGB, 88% Adobe RGB и 88% DCI–P3. Мониторы «дружат» с технологией AMD FreeSync. Из портов для подключения присутствуют DisplayPort, HDMI и старый-добрый D-Sub, он же VGA. Имеются пара встроенных динамиков мощностью 5 Вт, а комплектная подставка выполнена из металла.
рекламаПодробные характеристики новинок:
На момент публикации данной заметки мониторы уже должны поступить в продажу на территории России по цене 17 000 рублей за C27T55 и 20 000 рублей за C32T55.
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