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Российское отделение AliExpress (являющееся совместным предприятием Alibaba Group, Mail.ru Group, МегаФон и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)), с помощью логистического оператора Cainiao Network (являющегося дочерней структурой Alibaba Group) и совместно с Почтой России и Китая начало доставлять посылки тремя регулярными грузовыми рейсами из Китая в Россию. Самолеты вылетают из китайского аэропорта Чанши и следуют до Москвы, где посылки попадают в распределительные центры Почты России, затем отправляясь до почтовых отделений адресатов или непосредственно по адресам «до двери». Всё это стало осуществимо лишь в тесной кооперации: сообщается, что логистикой рейсов занимается дочерняя структура Почты России, работающая в Китае, а сами рейсы выполняются самолетами авиакомпаний «Авиастар-ТУ», «Атран» и непосредственно Почты России. За один вылет удается доставить более 40 000 посылок, заказанных через AliExpress. В конечном итоге удается осуществить доставку в течение 15 дней от продавца до клиента на территории России. Помимо прямых грузовых рейсов, компания также пользуется услугами пассажирских авиакомпаний, таких, как Royal Flight. Китайский аэропорт Чанши является важным транспортным узлом, перевозка грузов через который увеличилась на 10% за последние три месяца по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, а неподалёку от него находятся склады компании Alibaba, товары из которых распределяются по всему миру. Помимо этого, доставка осуществляется из Ханчжоу в Москву и Екатеринбург. Вячеслав Савин, генеральный директор российского офиса «Цайняо» отмечает, что благодаря новым дополнительным рейсам удаётся доставлять товары раньше на пять дней. Денис Ильин, зам. Ген. директора по международному бизнесу Почты России говорит, что такие услуги, как доставка товара до двери клиента в условиях пандемии коронавируса помогают сохранять спрос на товары. В целом, он отметил прирост количества и общего веса доставленных посылок за последние недели, что говорит о стабилизации рынка услуг международных перевозок товара. Всего же за последние три месяца через Cainiao Network прошли более семи с половиной тысяч тонн посылок. Примечательно то, что это на 60% больше, чем было за аналогичный период 2019 года. Основывая в 2013 году подразделение «Цайняо», Alibaba Group ставила задачу осуществить возможность скоростной доставки товаров за одни сутки в пределах Китая и за 72 часа до любого места на планете.