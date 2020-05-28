ViewSonic ELITE XG270QC - изогнутый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц укрепит позиции компании в геймерском сегменте
рекламаНа задней панели монитора имеется RGB подсветка, создающая фоновый «ореол» на стене за монитором. Управлять ей, а также настройками монитора, можно через фирменную утилиту ViewSonic Elite Display Controller, также поддерживающую автоматическое обновление встроенной прошивки. Помимо этого, настроить подсветку и синхронизировать её с другой игровой периферией можно через целый ряд стороннего программного обеспечения известных производителей игровой периферии. В их число входят такие фирмы, как Razer (Razer Chroma), Thermaltake (Tt RGB Plus) и другие.
В продаже на российском рынке ViewSonic ELITE XG270QC должен появиться ориентировочно в середине лета этого года, розничная цена пока не названа.
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