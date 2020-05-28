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В сегменте игровых мониторов продукция компании ViewSonic занимает относительно скромную нишу, однако, компания, на протяжении нескольких десятков лет являющаяся одним из лидеров на рынке дисплеев, намерена наверстать упущенное, активно развивая свою киберспортивную линейку ELITE. На днях был представлен новый 27-дюймовый игровой монитор ViewSonic ELITE XG270QC, который призван значительно укрепить позиции компании на фоне конкурентов. Экран новинки выполнен изогнутым с радиусом кривизны 1500R. Разрешение IPS матрицы - 2560x1440 пикселей, что соответствует стандарту QHD. Максимально возможная частота обновления 165 Гц доступна при подключении монитора через интерфейс DisplayPort. Время отклика составляет 3 мс или 1 мс по системе MPRT (moving picture response time). Максимальная яркость составляет 550 кд/м^2, а цветовой охват - 90% диапазона DCI-P3. Заявлена поддержка технологий AMD FreeSync Premium Pro, VESA Display HDR 400 и PureXP. О PureXP стоит отдельно сказать пару слов: данная технология была разработана при сотрудничестве с Blur Busters и служит для того, чтобы снизить эффект размытия изображения при движении за счет применения подсветки со стробоскопическим эффектом с возможностью его четырехуровневой регулировки для достижения оптимального результата.

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На задней панели монитора имеется RGB подсветка, создающая фоновый «ореол» на стене за монитором. Управлять ей, а также настройками монитора, можно через фирменную утилиту ViewSonic Elite Display Controller, также поддерживающую автоматическое обновление встроенной прошивки. Помимо этого, настроить подсветку и синхронизировать её с другой игровой периферией можно через целый ряд стороннего программного обеспечения известных производителей игровой периферии. В их число входят такие фирмы, как Razer (Razer Chroma), Thermaltake (Tt RGB Plus) и другие.

В продаже на российском рынке ViewSonic ELITE XG270QC должен появиться ориентировочно в середине лета этого года, розничная цена пока не названа.