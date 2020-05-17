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Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга

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Я уже даже немного устал регулярно писать о разных щедрых акциях магазина онлайн-дистрибуции Epic Games Store, так как там постоянно раздают на халяву весьма неплохие игры и устраивают распродажи с не менее хорошими скидками. Но не могу сейчас просто взять и не написать об их очередном приступе щедрости, по масштабам затмевающем все предыдущие. Возможно, об этом уже писали другие авторы популярного ресурса overclockers.ru, но если я об этом умолчу, то потом буду чувствовать себя не удобно перед читателями моего блога.

Итак, как Вы, наверно, уже знаете, Эпики решили раздать на халяву ни много ни мало, а Grand Theft Auto V, которая не теряет своей популярности c 2013 года, когда она впервые вышла на консолях прошлого поколения, а затем только усилила свои позиции после выпуска в 2015 году расширенного ремастера на консолях поколения нынешнего и ПК. При том, раздается не базовая версия игры, а издание Premium Edition, включающее в себя разные «плюшки» для мультиплеера GTA Online, в том числе – $1.000.000 на игровом счету. Игру можно забрать бесплатно до 18:00 21.05.2020 при условии, что на аккаунте включена двухфакторная аутентификация.

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Отмечу сразу, что работа сервиса, «упавшего» в первые часы акции, уже была восстановлена, а ажиотаж – спал, так что мне удалось без проблем добавить GTA V в свою игровую библиотеку с первой попытки.

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Кстати, бесплатная раздача GTA V – это лишь вершина айсберга под названием «Мегараспродажа Epic». В рамках данной акции нам обещают ещё много всего интересного. Так, на протяжении еще трёх недель будут раздаваться некие игры ААА-класса. По слухам, следующей станет Ведьмак 3: Дикая Охота.

Сама же распродажа не случайно получила приставку Мега - скидки реально огромные! Приведу несколько примеров:

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Far Cry 5 -75%

The Division 2 -75%

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Assassin’s Creed Origins -75%

Assassin’s Creed Odyssey -67%

Rainbow Six Siege -60%

Metro Exodus -50%

Control -50%

Borderlands 3 -50%

Anno 1800  -50%

Red Dead Redemption II -20%

Мало того, при получении бесплатной игры на раздаче, дается купон на скидку до $10, который можно потратить на покупку игры ценой от $14,99 (в пересчете на рубли – 650 рублей скидки при покупке от 900 рублей) до 1 ноября 2020 года.

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Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
Василий
19:56
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Ахахах
Мегараспродажа в Epic Games Store - бесплатная раздача GTA V - лишь вершина айсберга
Василий
19:51
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