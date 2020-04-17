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Не секрет, что многие люди, соблюдая режим самоизоляции, вынуждены сейчас большую часть времени проводить в четырех стенах. Многим это дается нелегко, однако, стоит вспомнить опыт космонавтов, находящихся длительное время в стесненных условиях орбитальной станции, полярников коротающих время в бытовках во время зимовки, моряков-подводников, совершающих автономные плавания.

Морально поддержать сидящих дома людей и провести интересный конкурс решили корпорация «Роскосмос» и торговая сеть «Связной». Акция, организованная совместными усилиями, была названа #ДОМАКОСМОС и приурочена к юбилею легендарного полета Юрия Гагарина в космос и 25-летию открытия салонов «Связной».

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В рамках данной акции был объявлен конкурс, по условиям которого нужно выложить в социальные сети VK (ВКонтакте), Facebook или Instagram фото, видео или историю на тему того, чем ты занимаешься дома во время самоизоляции, снабдив это хештегами, а также отметив пользователей

Десять самых интересных вариантов получат ценные призы - смартфоны Samsung Galaxy A71, а самый лучший из них ещё и будет объявлен космонавтами с МКС во время сеанса видеосвязи. Правда, точная дата сроков проведения конкурса и объявления победителей пока не указана.

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Ещё в рамках данной инициативы космонавты записали полезный видеоролик, где рассказывают о том, как комфортно и продуктивно пережить период самоизоляции дома.

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