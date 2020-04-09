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ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6

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Компания ASUS представила новые видеокарты на базе GPU GeForce GTX 1650 с памятью стандарта GDDR6. Карты относятся к таким линейкам, как ROG Strix, TUF Gaming и Phoenix. Сообщается, что их целевое предназначение – использование в составе бюджетных игровых сборок с возможностью комфортно запускать уже вышедшие и выходящие в ближайшее время игры категории ААА в разрешении FullHD (1920x1080).

Из особенностей представленных видеокарт на базе GeForce GTX 1650, относящихся к разным линейкам, отмечается, что в системе охлаждения ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6 применены эффективные вентиляторы Axial-tech, обладающие особой конструкцией крыльчатки, в то время, как ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 оснащена вентиляторами, защищенными от попадания пыли в подшипник по стандарту IP5X, кроме того, там была применена смазка, применяемая обычно в авиационной и космической отраслях, что должно обеспечить долговечность работы кулера. Карта ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6 отличается малыми габаритами, которые позволяют использовать её в составе сборок в небольших корпусах, в ней также применяется вентилятор Axial-tech.

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ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6 со снятой системой охлаждения

От ранее выпущенных карт на базе чипа GeForce GTX 1650 новинки отличаются более быстрой памятью GDDR6, которая обладает пропускной способностью в полтора раза выше, чем ранее используемая GDDR5. Отмечается, что карта линейки ROG Strix позволяет осуществлять гибкую настройку своих параметров при помощи фирменного ПО GPU Tweak. Во многом это связано с возможностями эффективной системы охлаждения, чьи тепловые трубки непосредственно прикасаются к поверхности чипа, и двум эффективным вентиляторам, отводящим тепло от радиатора, что даёт «запас» для разгона. Карта линейки TUF Gaming ориентирована на достижение оптимального баланса между эффективностью системы охлаждения и долговечностью работы как электронных компонентов, так и самой системы охлаждения. Помимо этого, карта дополнительно защищена от механических воздействий за счет установленных на нее металлических накладок.

ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6

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Подробные характеристики видеокарт и отличия между моделями представлены в таблице:

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