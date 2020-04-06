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С целью минимизации пребывания людей на улицах в разгар эпидемии коронавируса в мобильное приложение Яндекс.Карты была внедрена новая функция, позволяющая отслеживать скидки и акции на товары в ближайших супермаркетах. Для этого в карточках магазинов появилась дополнительная информация во вкладке «Каталог скидок», помимо того, при нажатии на интересующую акцию можно увидеть информацию о сроках её действия и участвующих в ней товарах. В настоящий момент уже представлены 570 продуктовых магазинов, включая сетевые. Отмечается, что обновление информации будет происходить ежедневно, за предоставление данных отвечает сервис «Едадил». Отмечается, что благодаря этому можно в том числе и сократить к минимуму нахождение на улице, зная, в каком из магазинов шаговой доступности можно найти нужный товар по лучшей цене. Также недавно в Яндекс.Картах появилась вкладка «Коронавирус», в которой содержится необходимая информация о режимах работы транспорта, аптек и других организаций в период карантина.

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