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Компания ViewSonic представила ряд новых безламповых проекторов, рассчитанных на домашнее использование. Модели относятся к X - и M - сериям, в том числе ультракомпактный M1 mini Plus с колонками JBL и возможностями беспроводного подключения по Wi-Fi и Bluetooth, а также коммерческая серия LS, отличающаяся повышенной яркостью картинки и надежностью.

X-серия позволяет выводить картинку в разрешении 4K UltraHD при яркости до 2900 люмен, поддерживается HDR и улучшенная цветовая гамма, имеется встроенная аудиосистема Harman Kardon, ряд интеллектуальных функций и возможность подключения по Wi-Fi.

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Мобильное приложение Cast Sender позволяет использовать смартфон в качестве пульта дистанционного управления, а также клавиатуры с сенсорным вводом. Помимо этого, доступны голосовые помощники Amazon Alexa и Google Assistant.

M-серия включает в себя портативные LED-проекторы с простым интерфейсом, позволяющим быстро настроить их и брать с собой везде, где они могут понадобиться. Предполагаемые сценарии использования подразумевают то, что днем проектором можно пользоваться по работе, показывая различные презентации как в своем офисе, так и «на выезде», а вечером, к примеру, на нем можно смотреть фильм у себя дома.

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Карманный проектор ViewSonic M1 mini (изображен на картинке) весит всего 300 грамм и позволяет выводить изображение на поверхность, расположенную от него на расстоянии всего 1,2 м. Имеются встроенный аккумулятор и динамики от JBL. При желании, его можно расположить так, чтобы изображение транслировалось на потолок. Мобильный проектор ViewSonic M2 позиционируется как «мобильный интеллектуальный дисплей», который был создан в расчете на фрилансеров, тренеров и специалистов по продажам.

LS-серия предлагает богатый функционал для коммерческого использования. Проекторы данной линейки выполнены по лазерно-люминофорной технологии 2-го поколения, что гарантирует яркость и высокое качество картинки. Модель ViewSonic LS860WU позволяет сдвигать проекцию по горизонтали и вертикали, что обеспечивает гибкость настройки в стационарном исполнении.

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Ультрафокусный ViewSonic LS831WU обладает проекционным расстоянием всего 0,25, что позволяет демонстрировать изображение диагональю 100 дюймов на расстоянии всего 21 см от объектива. Данная модель была разработана также для применения в аудиториях вместе с интерактивной панелью View Board Mini IFP2410, оснащенной сенсорным 24-дюймовым экраном, что позволяет преподавателю делать какие-либо пометки на демонстрируемых перед аудиторией слайдах.