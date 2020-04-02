Rayman Legends раздают абсолютно бесплатно, но стоит поторопиться
рекламаРазработчики и издатели игр кто как может поддерживает сидящих по всему миру в добровольном заточении у себя дома геймеров, кто-то устраивает безумные распродажи со скидками под 75% и даже выше, кто-то раздает нахаляву внутриигровые монетки, на которые можно затариться различными приятными вещами. Известный разработчик и издатель игр Ubisoft решил бесплатно раздать игру Rayman Legends, которая представляет собой весьма занятный платформер в ярком и сюрреалистичном мире Рэймана – персонажа, который также не нуждается в представлении. А, если вы не знаете, кто это такой – то самое время узнать. Но стоит поторопиться: раздача продлится до 3 апреля, в 16-00 раздача закончится, так что лучше поспешить! Забрать игру можно в официальном магазине Uplay (либо по ссылке https://register.ubisoft.com/rayman-legends/ru-RU). Кстати, там же сейчас действуют огромные скидки на многие крутые проекты: например Far Cry 5 стоит 500р с 75% скидкой, The Division 2 – примерно столько же, Assassin's Creed: Odyssey – 660 р. Да много там чего крутого есть, так что если до сих пор откладывали какой то проект в долгий ящик, то сейчас самое время купить и сыграть.
рекламаА уж если решили пойти по пути сбору халявы, то вот еще полезная ссылочка в Epic Games Store до 8 апреля бесплатно раздают Totally Reliable Delivery Service (https://www.epicgames.com/store/ru/product/totally-reliable-delivery-service/home). Эта игра подойдет больше для детей, ну, или просто на пару часов побаловаться, но мелочь, как говорится, а приятно. Кстати, там же, в EGS тоже сейчас скидки весьма неплохие – имеет смысл посмотреть!
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