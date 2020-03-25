Samsung отгрузила миллион модулей DDR4, произведенных по технологии EUV
рекламаКомпания Samsung произвела партию из миллиона модулей DDR4 DRAM, созданных с использованием технологии литографии в ультрафиолете (EUV). Такая технология позволяет уменьшить количество ходов при формировании шаблонов и улучшает их точность. Планируется, что это позволит ускорить процесс разработки и налаживания производства, а также увеличить объемы выпуска продукции. Сообщается, что модули уже были протестированы и одобрены крупнейшими производителями компьютерного «железа».
Полный переход на данную технологию запланирован для производства модулей DRAM DDR5 и LPDDR5 10-нм класса (D1a) и 14-нм класса. Массовый переход к выпуску модулей памяти стандарта DDR5/LPDDR5 намечен на 2021 год.
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