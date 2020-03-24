В Сколково разрабатывают быстрый, простой и дешевый экспресс-тест на COVID-19
рекламаКоманда из Сколково под названием DRD Biotech приступили к разработке экспресс-теста на коронавирус, который позволит быстро и без сложного лабораторного оборудования определять наличие заражения в организме. При этом стоимость таких тестов должна составить около 100 рублей.
На этом позитивные новости заканчиваются и начинаются реалии жизни. Дело в том, что на продолжение разработок и налаживание производства денег нет (но вы держитесь и не болейте). Нужны реактивы, тестирование в клинических условиях и так далее, что влечет за собой необходимость расходов, денег на которые в фонде «Сколково» не нашлось, поэтому их предлагают собирать «всем миром» через краудфандинговый сервис Boomstarter. Современные проблемы требуют современных решений, что тут сказать. Сбор средств планируют завершить в течение ближайших 28 дней.
рекламаГоворя более конкретно, не то, чтобы в «Сколково» совсем нет денег - деньги есть, но для того, чтобы их пустить на подобные нужды, необходимо провести ряд заседаний экспертных комиссий, затем следует процедура выделения гранта по решению независимого комитета. В итоге, все стороны признают, что в условиях вирусной угрозы это слишком долго и легче просто собрать нужные для проекта суммы с населения. «Сколково» же займется решением организационных вопросов по мере необходимости, удалившись от финансовой стороны вопроса.
Отмечается, что ранее команда DRD Biotech уже отметилась разработкой экспресс-теста на хроническую ишемию, который был признан Роспатентом одним из лучших изобретений 2019 года.
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