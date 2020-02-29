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Samsung запустила массовое производство чипов памяти LPDDR5 DRAM на 16 гигабайт. В официальном пресс-релизе компании отмечается, что данные чипы в первую очередь будут использоваться в составе новых флагманских смартфонов, в силу чего они получили ряд неких функций, ускоряющих работу мобильных устройств в сетях 5G и улучшающих работу функций искусственного интеллекта, в том числе при обработке изображения с фотокамеры, а также увеличат скорость обработки графики в требовательных играх.

Скорость передачи данных нового модуля также возрастет и составит 5500 Мбит/с, превысив максимально возможную для модулей стандарта LPDDR4X в 1,3 раза. При этом новые модули станут на 20% энергоэффективнее, чем модуль LPDDR4X вдвое меньшего объёма.

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Модули LPDDR5 для мобильных ПК будут состоять из 8 чипов на 12 гигабит и 4 чипов на 8 гигабит, а во второй половине 2020 года ожидается начало производства 16 гигабитных чипов, что позволит повысить скорость работы модулей до значений свыше 6000 Мбит/с.

Ранее представленные модули стандарта LPDDR5 имеют максимальный объем 12 гигабайт и выпускаются с июля прошлого года.