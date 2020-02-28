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Бренд Honor объявил интересную промо-акцию по случаю состоявшегося буквально на днях анонса и скорого начала продаж флагманского смартфона Honor View 30 Pro , основанного на топовом процессоре Kirin 990, в соответствии с которой, купить его можно будет уже начиная с 3 марта, при этом продажи будут вестись через официальный российский интернет-магазин Honor 3, 10 и 17 марта. В каждый из этих трех дней можно будет заказать новинку с 11:00 по Москве и до тех пор, пока выделенное на данный день количество смартфонов не закончится. Каков этот лимит – не сообщается. Но интересней всего то, что в эти дни покупателей будут ждать бонусы и подарки, например, 3 марта в придачу к смартфону будут идти смарт-часы Honor MagicWatch 2 в варианте с диаметром корпуса 46 мм. Цена которых, я напомню, составляет около 13 000 рублей, что является весьма неплохим «довеском» к смартфону за 37 000 рублей, составляя более трети его стоимости. А тем, кто заранее, до 3 марта, укажет свой email на официальной странице акции https://www.honor.ru/view-30-pro.html ещё и пришлют промо-код на дополнительную скидку.

Напомню, что новинка оснащена процессором Kirin 990, созданным по 7 нм техпроцессу, который сейчас ставят на самые актуальные флагманские смартфоны и планшеты Huawei, при этом Honor View 30 Pro пока является первым и единственным устройством дочернего бренда компании, основанным на нём. В остальном у новинки тоже все очень неплохо: 8 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель объемом 256 ГБ, тройная основная камера от Sony на 40 МП и селфи-камера, снабженная дополнительным широкоугольным модулем. Более подробно о Honor View 30 Pro можно прочитать тут:

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https://overclockers.ru/blog/iKutuzoff/show/34086/honor-view-30-pro-novyj-topovyj-smartfon-honor-na-chipe-kirin-990-i-s-prodvinutoj-kameroj