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28 февраля 2020 года компания Vivo представит публике смартфон Vivo APEX 2020, обладающий первым в мире непрерывным оптическим увеличением среди смартфонов. Сообщается, что масштаб изображения в кадре можно будет плавно менять непосредственно во время съемки. Пока подробностей относительно новинки крайне мало и это можно считать лишь своеобразным "тизером", предшествующим полноценному анонсу. Информации крайне мало, однако сообщается, что смартфон получит Full View дисплей, грани которого загнуты на бока корпуса под углом 120 градусов. Отдельно отмечается, что APEX является концептуальным смартфоном, который служит прототипом серийных флагманских устройств компании, относящихся к линейкам NEX и V. Такой подход Vivo практикует с 2018 года.

Кроме того, в мае этого года будут показаны фирменные беспроводные наушники Vivo TWS, что является новой товарной категорией для бренда. Уже известно, что в наушниках будет использоваться процессор Qualcomm QCC5126, двойной микрофон, система активного шумоподавления и голосовой помощник.