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Популярный онлайн-кинотеатр Okko представил свою ТВ приставку SmartBox, которая позволяет выводить на телевизор видеоконтент с разрешением вплоть до 4К как с сервиса Okko, так и с YouTube и ТВ каналов, а с помощью установленного приложения «Смотрешка» можно смотреть 160 каналов через Интернет без подключения антенны или кабельного ТВ. Приставка имеет функцию голосового поиска, активируемую по нажатию кнопки на пульте дистанционного управления, а сама она подключается к телевизору посредством разъема HDMI на коротком кабеле (на котором она, к слову, может висеть непосредственно будучи подключенной к телевизору).

Примечательно, что к разработке Okko SmartBox и написанию ПО для него приложило руку структурное подразделение Сбербанка SberDevices. Продаваться устройство будет через онлайн-магазин «Беру» (который является совместным проектом Яндекса и Сбербанка) по цене 1500 р, в качестве бонуса будет идти трехмесячная подписка на Okko по тарифу «Лайт» и 160 ТВ-каналов. При этом 20 российских эфирных телевизионных каналов, входящих в первый и второй мультиплекс, будут доступны бесплатно на постоянной основе.