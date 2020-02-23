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Специалисты Яндекс.Маркета провели любопытное исследование, помогающее определить момент наиболее выгодной покупки iPhone, когда модель ещё не успела утратить свою актуальность и технически устареть, но уже в значительной мере избавилась от начальной "накрутки" цены. Исследование проводилось на основе статистики по спросу на различные модели iPhone за 2019 год, при этом учитывались данные по моделям смартфонов фирмы Apple, выпущенных в 2018 и 2019 году.

Отмечается, что новые модели iPhone начинают дешеветь уже буквально после поступления на полки магазинов, что происходит обычно в начале осени. В течении осени и зимы цена новинок падает с начального, несколько завышенного, до более объективного уровня, так что определенно имеет смысл подождать до весны. Как правило «коррекция» цены заканчивается в феврале-марте, а далее она уже будет снижаться незначительно, оставаясь почти неизменной долгое время. Как правило, следующее заметное падение цены смартфонов будет связано уже с анонсом и стартом продаж моделей iPhone следующего поколения, что произойдет примерно через полгода с этого момента.

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По данным Яндекс.Маркета, за прошедший 2019 год стабильно теряли в цене iPhone Xr и Xs, представленные осенью 2018 года. Линейка Xs (включая Xs Max) особенно подешевела – примерно на 30% за год. Так, модель Apple iPhone Xs с накопителем на 64 ГБ стала стоить 46 000 рублей вместо 74 000 рублей по состоянию на начало 2019 года. Однако, если брать X-серию в целом, то среди пользователей большей популярностью пользовались iPhone Xr, подешевевшие за год всего на 20%, но их цена была значительно меньше изначально.

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iPhone 11 (64 ГБ) iPhone 11 (128 ГБ) iPhone 11 Pro (64 ГБ)

Что касается iPhone 11, которые появились в продаже только в конце сентября прошлого года, то тут мы видим следующую картину: цены на них заметно упали уже через пару месяцев. При этом, в процентном соотношении больше остальных модификаций подешевел максимально дорогой iPhone 11 Pro с накопителем на 512 ГБ – сбросив целых 15% от изначальной цены уже к ноябрю 2019 года. Естественно, что пока линейка iPhone 11 подешевела меньше, чем более ранние, так как она является самой новой и лучшей по техническим характеристикам. На данный момент рейтинг популярности Яндекс.Маркета по iPhone 11 серии выглядит так:

Из чего можно сделать вывод, что смартфоны линейки iPhone 11 пока достаточно дороги, и для пользователей, желающих приобрести их, важным фактором при выборе конкретной модели является минимально возможная цена. Например, самый популярный и доступный из них iPhone 11 с 64 ГБ памяти на данный момент стоит в районе 50 000 рублей (на момент старта продаж цена составляла около 60 000 рублей).

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Аналитики Яндекс.Маркета отмечают и то, что изменению цен со временем наименее подвержены «младшие» модели iPhone, что связано с тем, что их цена и так выгодно отличается от более продвинутых моделей линейки, сохраняя конкурентное преимущество среди пользователей даже после того, как стоимость старших моделей значительно снизится в процентном соотношении к изначальной.