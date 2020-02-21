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В связи с принятым недавно законом о необходимости наличия ПО отечественной разработки на продаваемых в России импортных смартфонах, компания Vivo доложила о своих планах на этот счет и о готовности существовать в новых условиях. Что вполне логично, вместо какого-то ненужного программного «мусора», появление которого так боялись все пользователи, предполагая, что его будут ставить «для галочки», на смартфонах бренда будут установлены различные сервисы Яндекса, и без того популярные среди российских пользователей. Впрочем, многие производители и до этого включали их в стандартный «комплект поставки» своих девайсов, предназначенных для реализации в нашем регионе. К тому же, отмечается, что сотрудничество с Яндексом ведется «на взаимовыгодных условиях» для Vivo. Также компания Vivo заявляет о готовности сотрудничать в данной сфере и с другими российскими разработчиками приложений, если их продукты популярны у пользователей. При этом внимание акцентируется на том, что законодательная инициатива не была решающим фактором в данном вопросе. Официальные представители Vivo заявляют, что для данной компании «российский рынок является приоритетным». Например, при проектировании смартфона V17 Neo (изображен выше), поступившего в продажу в конце прошлого лета, в первую очередь были учтены запросы российских пользователей. В итоге смартфон получил тройную камеру с функциями ИИ, модуль NFC и интегрированный в дисплей сканер отпечатка пальцев при относительно доступной цене - 20 000 рублей на момент старта продаж .