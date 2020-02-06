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Компания ViewSonic представила монитор VP2785-2K, получивший сертификат немецкой ассоциации FORGA за точность и постоянство цветопередачи. Профессиональный монитор в первую очередь ориентирован на работу с видеоконтентом, обработку фотографий, применение в дизайнерской и типографской отраслях. Fogra Cert Softproofing System является стандартом качества отображения графической информации в области профессиональных мониторов, согласно нему оценивается соответствие изображение на дисплее эталонным печатным образцам. В частности, успех прохождения тестов был обусловлен индивидуальной калибровкой каждого из выпускаемых мониторов в заводских условиях.

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Помимо этого, монитор имеет степень защиты зрения по стандарту TUV. Характеристики у VP2785-2K следующие: диагональ составляет 27 дюймов при разрешении 2560 × 1440 пикселей (стандарт WQHD), поддерживается стопроцентный охват диапазона Adobe RGB, а DCI-P3 - 96 %. Имеются интерфейсы подключения HDMI и DisplayPort, а также USB Type C с поддержкой передачи видеосигнала, подзарядки пользовательских девайсов и передачи данных. Поддерживается технология KVM-переключения (keyboard, video, mouse).