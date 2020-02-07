Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ZTE покажет новые флагманские смартфоны с поддержкой 5G на выставке MWC 2020 в Барселоне

для раздела Блоги
+
Успей! Мегацена на RX 5700<b>XT</b> ASUS в Регарде
Робототехника Xiaomi в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
5700XT ASUS ROG STRIX дешевле чем можно подумать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания ZTE сообщила о том, какие устройства покажет на предстоящей выставке Mobile World Congress 2020 (MWC 2020). Центральное место в экспозиции займут смартфоны линейки ZTE Axon с поддержкой работы в сетях 5G, а также различное другое абонентское оборудование, обеспечивающее доступ к беспроводным сетям нового стандарта. Также будет представлен и некий новый смартфон линейки ZTE Blade.


реклама

 

ZTE Axon 10 Pro - первый смартфон ZTE с поддержкой 5G

реклама

Первый смартфон компании с поддержкой 5G был представлен на прошлогоднем MWC 2019, это была флагманская модель ZTE Axon 10 Pro, которая в течение года поступила на рынки примерно десятка стран, в том числе на территории Европы, в Ближневосточном регионе и в Китае. Что касается России, то до нашего рынка добралась только 4G-версия данного смартфона. Однако сейчас планы компании более оптимистичны в силу того, что больше операторов сотовой связи поддерживают работу сетей пятого поколения.

В планах ZTE на 2020 год значится выпуск почти десятка поддерживающих стандарт 5G смартфонов и более пятнадцати других пользовательских устройств, цены на которые будут находиться в диапазоне от одной до трех тысяч юаней (9 000 - 27 000 рублей).

реклама

Mobile World Congress 2020 будет проходить в Барселоне с 24 по 27 февраля, стенд компании ZTE будет находиться в 3 зале FIRA GRAN VIA.

Напомню, что в начале декабря прошлого года компания ZTE представила на российском рынке смартфон
ZTE Blade 20 Smart с блоком камер, выполненным как у последних моделей iPhone.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны zte 5g zte axon 10 pro zte axon 10 pro 5g mwc 2020 zte axon zte blade
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
2
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
18
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
27
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
57
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Super Phoenix
24
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
65
Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC: темный игрок
30

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 27
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 23
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
3 февраля 2020 41
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
3 февраля 2020 65
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
27 января 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft избавит геймеров от покупки новых видеокарт, решив проблему низких fps в 4К
43
Финальный вариант сервиса NVIDIA GeForce Now даёт бесплатный доступ на три месяца
34
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
315
Huawei обновит до EMUI 10 флагман 2016 года
10
Продажи процессоров AMD не оправдали ожиданий аналитиков – Intel продолжает доминировать на всех рынках
275
Просто обнови ПК: ответ техподдержки Blizzard на возврат средств возмутил игрока
77
В Linux и macOS найдена уязвимость, которая 10 лет позволяла получать удалённый доступ к ПК – решение уже найдено
9
Продажи производительных геймерских процессоров AMD Ryzen не оказали существенного влияния на рынок
97
Производительность Intel Core i9-10900K пока не впечатляет — флагман уступил AMD Ryzen 9 3900X в очередной раз
158
В Steam взлетели цены на игры от Electronic Arts
21
Неизвестный процессор Intel CC150 с производительностью i7-9700K появился на Taobao
13
ИИ превратил первый в мире фильм 1896 года в фильм стандарта 4K
24
Утечка производительности Ryzen 4500U: на 50 процентов быстрее i5 8250U и игровая производительность консольного уровня
29
Тизер игрового процесса боевика Atomic Heart про альтернативный СССР
47
Процессоры AMD Dali способны довольствоваться уровнем TDP не более 6 Вт
20
Компания AMD раздала все долги, заработала миллиард долларов и наняла тысячи новых сотрудников
33
Компания SAMSUNG представила новый чип высокопроизводительной памяти Flashbolt на 16 ГБ
3
Chernobylite обзавелась новым крупным обновлением
8
4A Games назвала точное время выхода Metro Exodus в Steam
10
Раджа Кодури переобул разработчиков в красное и посмотрелся в свежую кремниевую пластину
13

Популярные статьи

Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
18
Ноутбук Dell G3 15 - скромный ценник, но многообещающая начинка
22
Прощаемся с BlackBerry и вспоминаем знаковые гаджеты бренда за 24 года
11
Как получить максимум эмоций от апгрейда
37
ТОП 7 самых интересных машинок на управлении с AliExpress: прыгающий автомобиль, антигравитационная гоночная машина и многое другое
5
Как защитить свою информацию от вирусов
24
ТОП 6 самых продвинутых товаров Xiaomi по низким ценам на Aliexpress: сушилка для обуви Mijia Deerma HX10, магнитный куб от Xiaomi и многое другое
1
Топ-3 смартфона января 2020 года
1
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
2

Сейчас обсуждают

smaximaa
09:19
шланг, это же каким ущербом надо быть:
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Максим Романовский
09:19
Семейная подписка работает прекрасно, обе старшие дочери живут отдельно, пользуются, у меня на всех 4-х детей и на жену, и на мои несколько устройств, которые могут работать одновременно в разных мес...
YouTube серьёзно пересмотрела политику воспроизведения рекламы в роликах
Leonid Shagidullin
09:18
Аргумент про Аурус на самом деле не имеет отношения к AMD vs Intel. Там Phison, УГ. А Samsung 980 только недавно появился.
Компания AMD раздала все долги, заработала миллиард долларов и наняла тысячи новых сотрудников
enzolas
09:18
Не смогла она, а не нельзя. Просто смиритесь, Интел - технологически отсталая компания.
Компания AMD раздала все долги, заработала миллиард долларов и наняла тысячи новых сотрудников
ubnt2020
09:18
Ну вы мажор, в 1995 году я даже о денди не мечтал, играл у корешей в гостях по очереди. Был как то в те годы в пк магазине и охреневал от цен даже не всего копмьютера, а только неизвестных мне тогда ч...
Как получить максимум эмоций от апгрейда
smaximaa
09:18
вспомним ещё фейлы шланга xD
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
Руслан Подойников
09:17
65 проц и 98 карта Стоят большие радиаторы.
Как получить максимум эмоций от апгрейда
smaximaa
09:16
так и есть, в стоке проц набирает примерно 29500к
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900K разогнался до 5.1 ГГц, оторвавшись от AMD Ryzen 9 3900X на 4%
smaximaa
09:13
сразу вспомнилось))
Бюджетный процессор Intel Pentium Gold G6400 (Comet Lake-S) ощутимо опережает своего предшественника в бенчмарке Geekbench
AMD
09:12
Где твой Intel Xeon W 3000 ?
На этой неделе начинаются продажи 64-ядерного процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем