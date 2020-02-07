Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания ZTE сообщила о том, какие устройства покажет на предстоящей выставке Mobile World Congress 2020 (MWC 2020). Центральное место в экспозиции займут смартфоны линейки ZTE Axon с поддержкой работы в сетях 5G, а также различное другое абонентское оборудование, обеспечивающее доступ к беспроводным сетям нового стандарта. Также будет представлен и некий новый смартфон линейки ZTE Blade.







реклама

ZTE Axon 10 Pro - первый смартфон ZTE с поддержкой 5G

реклама

Первый смартфон компании с поддержкой 5G был представлен на прошлогоднем MWC 2019, это была флагманская модель ZTE Axon 10 Pro, которая в течение года поступила на рынки примерно десятка стран, в том числе на территории Европы, в Ближневосточном регионе и в Китае. Что касается России, то до нашего рынка добралась только 4G-версия данного смартфона. Однако сейчас планы компании более оптимистичны в силу того, что больше операторов сотовой связи поддерживают работу сетей пятого поколения.

В планах ZTE на 2020 год значится выпуск почти десятка поддерживающих стандарт 5G смартфонов и более пятнадцати других пользовательских устройств, цены на которые будут находиться в диапазоне от одной до трех тысяч юаней (9 000 - 27 000 рублей).

реклама

Mobile World Congress 2020 будет проходить в Барселоне с 24 по 27 февраля, стенд компании ZTE будет находиться в 3 зале FIRA GRAN VIA.