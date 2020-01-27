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Праздник на улице «красных»: компания ASUS представила сразу несколько игровых видеокарт на базе чипа Radeon RX 5600 XT

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Всего было представлено три видеокарты на основе графического процессора Radeon RX 5600 XT, созданного по 7-нм технологии. Новинки относятся к линейкам ROG Strix, TUF Gaming X3 EVO и Dual EVO. Все представленные видеокарты оснащены 6 ГБ памяти GDDR6. При этом отмечается, что они были созданы на базе усовершенствованных и адаптированных под работу с архитектурой AMD RDNA печатных плат, это коснулось в том числе и системы питания. Сами платы изготавливаются по технологии Auto-Extreme, предполагающей полную автоматизацию техпроцесса и пайку SMD–элементов в один проход, чтобы избежать лишнего перегрева изделия. Производительность карт и возможности по теплоотводу системы охлаждения рассчитаны на стабильную работу при высоких FPS в разрешении Full HD.

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В ROG Strix Radeon RX 5600 XT нашла применение технология MaxContact, служащая для улучшения теплообмена между процессором и радиатором кулера за счет плотного примыкания подошвы радиатора, а дальнейший отвод тепла от него осуществляется за счет использования в составе системы охлаждения трёх эффективных вентиляторов типа Axial-tech. Достаточно массивная и габаритная видеокарта дополнительно защищена и усилена металлической пластиной с обратной стороны.

При создании видеокарты TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO, как и остальных продуктов линейки TUF Gaming, инженеры компании заложили дополнительный ресурс надежности. Помимо металлической пластины, предотвращающей изгиб печатной платы и механические повреждения её поверхности, в трех установленных вентиляторах используются двойные шарикоподшипники, а сама модель прошла ряд испытаний и проверок на совместимость компонентов.  

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Видеокарта ASUS Dual Radeon RX 5600 XT EVO оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и относительно массивным для своих размеров радиатором, при её проектировании упор делался на обеспечение оптимального баланса между ценой, производительностью и простотой эксплуатации, в том числе, обеспечив возможность установки и комфортного размещения в корпусах относительно небольшого объема.

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Подробные характеристики видеокарт на базе Radeon RX 5600 XT представлены в таблице ниже, однако уточняется, что характеристики не окончательные и могут еще меняться и дополняться. Рекомендованная цена новинок на российском рынке пока не сообщается.

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