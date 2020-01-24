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ASUS ROG представил игровые мониторы, способные выводить изображение в формате 4K при 144 Гц

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Игровой бренд ASUS ROG представил геймерские мониторы ROG SWIFT PG43UQ и ROG STRIX XG27UQ, на которых впервые была реализована поддержка технологии потокового сжатия DSC (Display Stream Compression), позволяющая выводить картинку в разрешении 4K при частоте обновления дисплея 144 Гц и времени отклика 1 мс по интерфейсу DisplayPort 1.4. Кроме того, новинки поддерживают технологию NVIDIA G-SYNC.

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27-дюймовый ROG STRIX XG27UQ органично вписывается в настольный сетап из других продуктов игрового бренда Republic of Gamers

ROG SWIFT PG43UQ имеет огромный матовый антибликовый дисплей диагональю 43 дюйма, сертифицированный по стандарту DisplayHDR 1000, охватывающий 90% цветового пространства DCI-P3. В комплекте поставки присутствует пульт ДУ, для того, чтобы монитор с большой диагональю и качественной акустикой (мощность динамиков составляет 10 Вт) можно было использовать и в качестве телевизора для просмотра фильмов. Имеющий "настольные" размеры 27-дюймовый ROG STRIX XG27UQ сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400 и имеет охват 90% диапазона DCI-P3.

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А вот огромный 43-дюймовый ROG SWIFT PG43UQ уже конкурирует с телевизором, претендуя на роль центрального элемента гостиной

Стоит отметить, что другим альтернативным способом осуществления вывода картинки разрешением 4K с частотой 144 Гц является подключение монитора сразу двумя кабелями DisplayPort, что очень неудобно еще и в силу тех причин, что требует установки и настройки дополнительных драйверов, а также не поддерживает HDR и переменную частоту кадров.

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Теги

nvidia asus rog asus rog rog strix xg27uq rog swift pg43uq
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MriS
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ego0550
01:47
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korn87
01:46
игры разные бывают
ASUS ROG представил игровые мониторы, способные выводить изображение в формате 4K при 144 Гц
corvus
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Эта алиса не умеет добавить событие в календарь. Внимание, вопрос - нафиг тогда она нужна вообще??
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ego0550
01:45
Это да, фанаты амд все наперебой кричат: "Азазаза, нам нужна куча ядер, чтобы играть в bf5, там на 64 каски большая нагрузка на проц!!!!" А тут черный экран - ну игра говно, не стоит свеч...
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MriS
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Да и хрен с этими минусами, вам все равно ждать пока зен3 будет 11 стоить, а произойдет это не скоро. Если уж сума ограничена надо брать 2700-2700х
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qot
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чем лучше то? в домашних условиях в играх?чем)))) с говно памятью, даже будет хуже.Да можно взять 3700, и выйти в минус при выходе зен 3)
Оптимальная среднебюджетная игровая сборка в 2020 году на процессоре от AMD
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