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Игровой бренд ASUS ROG представил геймерские мониторы ROG SWIFT PG43UQ и ROG STRIX XG27UQ, на которых впервые была реализована поддержка технологии потокового сжатия DSC (Display Stream Compression), позволяющая выводить картинку в разрешении 4K при частоте обновления дисплея 144 Гц и времени отклика 1 мс по интерфейсу DisplayPort 1.4. Кроме того, новинки поддерживают технологию NVIDIA G-SYNC.

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27-дюймовый ROG STRIX XG27UQ органично вписывается в настольный сетап из других продуктов игрового бренда Republic of Gamers

ROG SWIFT PG43UQ имеет огромный матовый антибликовый дисплей диагональю 43 дюйма, сертифицированный по стандарту DisplayHDR 1000, охватывающий 90% цветового пространства DCI-P3. В комплекте поставки присутствует пульт ДУ, для того, чтобы монитор с большой диагональю и качественной акустикой (мощность динамиков составляет 10 Вт) можно было использовать и в качестве телевизора для просмотра фильмов. Имеющий "настольные" размеры 27-дюймовый ROG STRIX XG27UQ сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400 и имеет охват 90% диапазона DCI-P3.

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А вот огромный 43-дюймовый ROG SWIFT PG43UQ уже конкурирует с телевизором, претендуя на роль центрального элемента гостиной

Стоит отметить, что другим альтернативным способом осуществления вывода картинки разрешением 4K с частотой 144 Гц является подключение монитора сразу двумя кабелями DisplayPort, что очень неудобно еще и в силу тех причин, что требует установки и настройки дополнительных драйверов, а также не поддерживает HDR и переменную частоту кадров.