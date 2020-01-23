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Компания ViewSonic представила мониторы серии VX85 диагональю 24 и 27 дюймов. Модели, получившие названия VX2485 и VX2785 соответственно, ориентированы на домашнее использование в таких сценариях, как выполнение работы на дому и мультимедийные развлечения, это было учтено при создании их дизайна и организации эргономики. Мониторы имеют регулируемую по высоте подставку с возможностью разворота на 30 градусов и продуманным конструктивным решением крепления кабелей на ней. Отмечается, что дизайн новинок был удостоен премии iF Design Award.

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Обратите внимание на продуманный поворотный элемент в виде кольца, служащий также креплением для кабелей. Судя по всему, на данном фото представлена модель VX2485

Дисплеи, произведенные по технологии IPS, снабжены специальным фильтром, снижающим уровень ультрафиолетового излучения и сертифицированными TÜV, а технология Flicker Free гарантирует отсутствие эффекта мерцания. IPS-матрица обеспечивает не только хорошую цветопередачу и высокую яркость картинки, но и неизменность качества изображения без искажения цветов и уровня яркости в зависимости от того, под каким углом пользователь смотрит на монитор. Разрешение у обеих моделей 1920x1080, что соответствует стандарту Full HD.

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Рекомендуемая цена новинок на российском рынке официально объявлена не была.

Из дополнительных средств коммуникации имеются встроенные разъёмы USB Type-C, поддерживающие подключение различных пользовательских устройств, будь то ПК, ноутбуки, смартфоны, дополнительные мониторы и т.д. В качестве основного стандартного интерфейса подключения используется разъём HDMI, при этом, 24-дюймовая модель VX2485 оснащена дополнительными аналоговыми портами VGA, в то время как 27-дюймовая VX2785 имеет в наличии дополнительный DisplayPort.