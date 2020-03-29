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Аналитики сервиса Яндекс.Маркет объявили топ-10 самых популярных смартфонов 2019 года и назвали три самых популярных производителя. Данное исследование отображает наиболее объективную картину за весь год, ведь в нем использовались статистические данные по активности пользователей сервиса с 1 января по 31 декабря прошедшего года, включая переходы на сайты онлайн-магазинов.

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Топ-10 выглядит следующим образом:

Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB Samsung Galaxy A50 64GB Apple iPhone Xr 64GB Xiaomi Redmi 6A 2/16GB Honor 8X 4/64GB Apple iPhone Xr 128GB Samsung Galaxy S10e 6/128GB Xiaomi Redmi 7 3/32GB Apple iPhone 7 32GB Apple iPhone X 64GB

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Xiaomi - 30% переходов Samsung - 20% переходов Apple - 16 % переходов

Топ-3 самых популярных производителей смартфонов, также составленный на основе максимального количества пользовательских запросов и переходов на сайты магазинов, выглядит аналогичным образом, как и первая тройка самых популярных смартфонов:

Среднестатистический «портрет» смартфона, интересующего большинство пользователей выглядит так: цена в районе 16 000 рублей, 2 SIM-карты (более 90%, впрочем, сейчас сложно найти аппараты с одной SIM-картой, а с тремя – уже относительно редкая экзотика), наличие модуля NFC (более 60%). Объем встроенной памяти у наиболее популярных моделей, составляющих более трети от общего числа составил 64 ГБ, также популярностью пользуются модели с 128 ГБ и чуть меньше – 32 ГБ. Большее количество пользователей интересуются моделями с 4 ГБ оперативной памяти – 32 % общего количества переходов составляют переходы на данные модели смартфонов. Наибольшей популярностью пользуются модели смартфонов с диагональю дисплея 6 дюймов и больше – на их долю приходится 57%. С другой стороны, в данном случае у пользователей выбора практически и нет: с меньшими диагоналями сейчас выпускаются только самые дешевые модели, не могущие похвастаться своими характеристиками и многим не подходящие в первую очередь по этой причине, а не из-за небольшого дисплея.

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Доля кнопочных телефонов, интересующих пользователей, за этот период составила 3%.