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Игровой бренд Republic of Gamers (ROG) компании ASUS представил два топовых игровых монитора ROG Swift 360Hz и ROG Swift PG32UQX на выставке CES 2020, прошедшей в Лас-Вегасе.

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ROG Swift 360Hz имеет частоту обновления 360 Гц, что отображено в его названии и это на данный момент является мировым рекордом, ведь это в полтора раза больше, чем 240 Гц, которые способны предоставить геймерам самые передовые современные мониторы, рассчитанные на применение в киберспорте. Остальное вполне привычно – диагональ экрана составляет 24,5 дюйма при разрешении FullHD (1920x1080).

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ROG Swift PG32UQX имеет разрешение 4K при диагонали 32 дюйма и соотношении сторон 16:9, частоту обновления 144 Гц, динамическую светодиодную подсветку, состоящую из 1152 отдельных зон для достижения лучшего контраста темных и светлых участков изображения, а также поддержку технологии HDR. Максимальная яркость может составить 1400 кд/м2, при том, она может быть «точечной» - например ярким источником света в виде лампы или солнца в игре. В мониторе используется процессор G-SYNC ULTIMATE и поддерживается 10-битная глубина цвета. Имеется сертификат NVIDIA, подтверждающий успешное прохождение 300 тестов, определяющих качество картинки на экране.