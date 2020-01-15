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ViewSonic представила на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе новые модели игровых мониторов, расширяющих геймерскую линейку ViewSonic Elite. Впрочем, появление продукции такого гиганта и старожила индустрии, как данная компания, в данном растущем сегменте рынка мониторов вполне логично и ожидаемо. Новые модели называются ViewSonic ELITE XG270, XG270QC и XG550 и каждой из них определенно есть чем похвастаться.

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XG270QC обладает изогнутым 27-дюймовым дисплеем с кривизной 1500R и разрешением 2560x1440 (QHD) , частота обновления составляет 165 Гц при времени отклика в 3 мс. Яркость находится на уровне 550 кд/м2, а цветовой охват - более 90% DCI-P3. Поддерживается технология AMD FreeSync Premium Pro.

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XG270 обладает впечатляющей частотой обновления 240 Гц, поддерживает технологию синхронизации кадров NVIDIA G-SYNC, делающую изображение плавным, и технологию стробоскопической подсветки дисплея PureXP, улучшающую время отклика движущегося изображения (Moving Picture Response Time, MPRT) до значения 0,6 мс и устраняя перекрестные помехи без ущерба для цветопередачи и четкости изображения на экране. Данная технология разрабатывалась при сотрудничестве с Марком Рейхоном из компании Blur Busters.

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XG550 обладает OLED-дисплеем диагональю 55 дюймов с разрешением Ultra HD (3840x2160), работающим с частотой обновления 120 Гц при времени отклика всего 0,5 мс между двумя оттенками серого. Дисплей обладает хорошей цветопередачей, отображая 99% цветовой палитры DCI-P3, а сам монитор снабжен фоновой RGB подсветкой. Отмечается, что данный монитор создавался с заделом на будущее, а именно - использование совместно с консолями следующего поколения.

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Помимо мониторов был представлен дополнительный аксессуар ELITE Ally – девайс с собственным сенсорным экраном, который подключается к монитору по USB и позволяет выбирать среди различных настроек изображения, а также настраивать RGB подсветку. Это призвано сделать процесс выбора и применения настроек монитора более быстрым и удобным, без необходимости пользоваться меню самого монитора или софтом ELITE Display, для чего пришлось бы выйти в Windows из игры. С какими именно моделями игровых мониторов линейки ViewSonic Elite будет совместим данный аксессуар, пока не известно.

Кроме этого, имеется возможность управлять подсветкой монитора и игровых устройств от Razer и ThermalTake через программное обеспечение ELITE Display, поддерживающее интеграцию с ПО Razer Chroma RGB и Tt RGB Plus. Пока для загрузки доступна бета-версия ELITE Display Controller, финальная версия утилиты выйдет в феврале этого года.

Что касается сроков поставки новинок в магазины, известно, что монитор XG270 уже доступен в продаже, модель XG270QC появится к концу первого квартала 2020 года, а XG550 – в четвертом квартале 2020 года.