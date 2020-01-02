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Xiaomi, Vivo и OPPO внедрят новую функцию беспроводной передачи данных на своих смартфонах

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Сегодня, 2 января 2020 года, в Шэньчжэне (Китай), компании-производители смартфонов Vivo, OPPO и Xiaomi объявили о своем взаимодействии в сфере создания новой системы беспроводной передачи данных, которая является инициативой в рамках созданного ими объединения Peer-to-Peer Transmission Alliance. Благодаря этому у пользователей устройств данных брендов появится возможность быстрой и безопасной передачи данных, включая фото, видео и аудиоконтент, непосредственно между устройствами без участия сторонних приложений и сетей. Передача данных будет осуществляться без подключения и Интернету за счет Bluetooth соединения для быстрого сопряжения устройств и технологии Wi-Fi P2P (Peer to Peer) непосредственно для передачи данных, а заявленная средняя скорость составит 20 МБ/с. Сам процесс работы технологии выглядит просто: со включенными Bluetooth и Wi-Fi передающий файлы пользователь выбирает их и выбирает адресата, который подтверждает получение и принимает их. Сообщается, что данная функция будет внедряться на смартфонах бренда Vivo уже с февраля 2020 года.

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