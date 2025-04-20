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Kutuz
Зеленский положительно отреагировал на решение Путина о «пасхальном перемирии»
При этом он предлагает продление режима прекращения огня на 30-дневный срок.

В ответ на «пасхальное перемирие», объявленное Владимиром Путиным 19 апреля ближе к вечеру, Владимир Зеленский также высказал желание к взаимному прекращению огня. При этом он предлагает продление режима прекращения огня на 30-дневный срок, что может стать первой серьезной ступенью на пути к полноценному заключению мира – с подобными предложениями ранее уже выступали представители США. Владимир Зеленский отмечает, что для него решение российского президента стало «внезапным», однако он готов пойти навстречу мирной инициативе по формуле «тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов» (дословно). 

Предложенное прекращение огня на 30 часов (с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля) Владимир Зеленский назвал «достаточным для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия». В конце опубликованного Зеленским сообщения он говорит, что будет получать подробные доклады от главкома ВСУ Александра Сырского по реальной ситуации в зоне военного конфликта.

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Источник: t.me
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