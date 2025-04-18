Представители компании Яндекс сообщили о приобретении службы доставки Boxberry и намерениях интегрировать её логистику с собственной службой Яндекс Доставка

Компания Яндекс сообщает о приобретении службы доставки Boxberry. По заявлению представителей Яндекса, основной целью сделки является наращивание логистических возможностей уже имеющейся собственной службы Яндекс Доставка, расширение географии доставки и клиентской базы, а также возможностей сервисов электронной коммерции. Планируется объединение логистических инфраструктур Яндекс Доставки и Boxberry, включая использование сортировочных центров Яндекса, которых на данный момент более шестидесяти.

Сообщается, что благодаря такому приобретению сервисы доставки компании Яндекс появятся в более чем 20 российских регионах, в особенности – в Сибири и на Дальнем Востоке. В крупных городах повысится удобство для клиентов Яндекс Доставки, так как приобретение Boxberry позволит увеличить плотность распространения пунктов выдачи заказов. Суммарно планируется увеличить количество пунктов выдачи заказов Яндекса до 14 тысяч по стране.

Привыкшие пользоваться услугами Boxberry люди также получат ряд преимуществ от сделки. Так, им станут доступны услуги экспресс-доставки, когда заказ доставляется курьером в пределах города в течение одного дня. Согласно ценовой политике Яндекс Доставки, стоимость услуг доставки будет рассчитываться с учетом реальной загруженности службы. Процесс интеграции Яндекс Доставки и Boxberry планируют завершить до конца этого года.