Основной довод - несоотвествие статьи 207.3 УК базовым принципам, заложенным в Конституцию РФ, а также многочисленные злоупотребления со стороны силовиков и судебной системы

Адвокаты Катерина Тертухина и Ольга Подоплелова, защищающие в суде бывшего московского депутата Алексея Горинова, который был осуждён на семь лет реального заключения за антивоенную речь во время заседания муниципального собрания 15 марта 2022 года, намерены обжаловать в Конституционном Суде законность существования и применения статьи 207.3 УК «о военных фейках» как нарушающей базовые принципы Конституции по части свободы слова и гражданских прав.

Адвокат Катерина Тертухина и бывший депутат Алексей Горинов во время заседания суда по его делу

Согласно их доводам и правоприменительной практике, данная статья чаще используется не для пресечения дезинформации и обеспечения общественного порядка, а в целях подавления критики в отношении действий властей, также имеются многочисленные злоупотребления с целью давления на людей антивоенных и прочих альтернативных точек зрения. Юристки подчеркивают недопустимость существования статьи, прямо нарушающей основы конституционного порядка и ограничивающей права и свободы граждан. В особенности, они отмечают неоправданно суровые наказания по данной статье в виде длительных сроков реального лишения свободы.

Адвокаты Тертухина и Подоплелова предлагают признать статью 207.3 УК нарушающей Конституцию и пересмотреть дела осужденных по ней лиц, включая Алексея Горинова. Также они предлагают признать неконституционными ч. 1 и ч. 9 ст. 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые «фактически оставляют муниципальных депутатов беззащитными перед уголовным преследованием за их слова» (цитата), вместо того, чтобы обеспечить депутатам муниципального уровня возможность свободно и безопасно выражать своё мнение по тем или иным вопросам в рамках Конституции РФ.

Что до самого Алексея Горинова, то его нынешнее положение осложняется ещё и тем, что в ноябре 2024 года его срок увеличили на три года колонии за, якобы, имевшие место быть разговоры с сокамерником, в которых силовики нашли признаки «оправдания терроризма».