Депутат Госдумы Андрей Луговой решил объявить крестовый поход против «западной» музыки, доступной на российских музыкальных площадках. Якобы, деньги с её прослушивания идут на финансирование ВСУ.

В шестой палате снова неспокойно…

Депутат Государственной думы Андрей Луговой решил объявить крестовый поход против «неправильной» музыки в исполнении западных артистов и прочих иноагентов, доступной на российских официальных музыкальных сервисах. Так сказать, снести очередной вражий бастион, стоящий на пути в светлое будущее.

Виновник инфоповода собственной персоной

Чтобы не быть голословным и избежать обвинений в ретрансляции разных «фейков» из анонимных телеграм-каналов, которые ведёт не понятно кто и не понятно с какими целями (как когда-то выразился известный блогер-урбанист Илья Варламов, позже признанный иноагентом), вот ссылка на соответствующий материал государственного информагентства «РИА Новости» от 17 декабря 2024 года: https://ria.ru/20241217/lugovoj-1989697685.html .

Итак, процитируем заявление депутата, сделанное им на заседании Госдумы: "Я считаю, что музыка – это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Я думаю, что мы отдельно этот вопрос изучим на нашей комиссии по расследованию вмешательств во внутренние дела, обязательно рассмотрим этот вопрос. Не должно быть иностранного участия либо вообще, либо не более 20%".

Также Луговой заявил, что на официальных российских музыкальных площадках присутствует много музыки от исполнителей, которые получают отчисления от данных сервисов, а потом часть заработанных в России денег, якобы, передают на нужды украинской армии. Впрочем, какой-то конкретики по этому заявлению Луговой не привёл.

А теперь выскажу своё личное мнение по поводу заявлений Лугового по данной теме. В нынешнее время никогда не знаешь, когда очередные странные заявления и инициативы, звучащие в публичном политическом поле, превратятся из просто слов в конкретные законы, ограничения и блокировки. В отличие от ситуации с фактической блокировкой YouTube (пользуясь случаем, хочу передать привет ребятам из РКН, по чьей просьбе мои статьи на тему методов его «починки» удалили здесь, на DTF и ещё некоторых тематических ресурсах), повальная блокировка «западной» и «иноагентской» музыки на официальных российских музыкальных сервисах, в первую очередь, нанесёт сокрушительный удар под дых этим самым сервисам. Ну, не верю я в то, что те, кто слушает на условной «Яндекс Музыке» Rolling Stones, Rammstein и ДДТ, с такой же радостью продолжат слушать там «Любе», Олега Газманова и Шамана. Аудитория поворчит по поводу вынужденного отказа от очередного «блага цивилизации» и пойдёт по старой привычке качать треки любимых групп в mp3. В то время, как ставшие уже привычными официальные площадки с музыкой будут превращаться в очередные «тыквы», пав жертвой такого импортозамещения. Само собой, «нежелательные» артисты и коллективы, потеряв российский сегмент музыкального рынка, также пострадают по деньгам. Но, в целом, незначительно.

P.S. Пока я писал эти строки, в голове крутилась одна и та же мысль: Да отберите уже кто-нибудь у этих людей ружьё, пока они не отстрелили себе обе ноги. Хотя… Впрочем, пусть резвятся.

Краткая справка. Депутат Андрей Константинович Луговой представляет в Государственной думе партию ЛДПР, также в настоящее время являясь первым заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и заместителем председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.