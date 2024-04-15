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Kutuz
Компания OPPO представила новые камерофоны Reno11 Series в Москве
Всего было представлено две модели смартфонов, Reno11 и Reno11 F, основной фишкой новинок является продвинутый функционал по части портретной фотосъёмки.

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9 апреля в Москве состоялась презентация смартфонов линейки OPPO Reno11 Series, основной «фишкой» которых является продвинутая система камер с расширенным функционалом портретной фотосъёмки. Было представлено две модели – Reno11 и Reno11 F (кстати, Reno правильно произносится как «рино», а не «рено»), обе функционируют на чипе MediaTek Dimensity 7050, но отличаются дизайном корпуса и набором камер.

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Reno11 имеет дисплей с загнутыми боковыми кромками и аналогичным дизайном задней панели, соответственно, дисплей практически безрамочный, а корпус имеет узкие боковые грани. Модель Reno11 F имеет плоские дисплей и заднюю панель и широкие боковые грани с плоской матовой поверхностью. Дисплеи двух смартфонов при этом имеют аналогичные характеристики: диагональ 6,7”, выполнены по технологии AMOLED, разрешение FHD+ (2412x1080), плотность расположения пикселей на квадратный дюйм 394 ppi, отображение более миллиарда цветов и оттенков, 100% покрытие цветовых пространств DCI-P3 и sRGB, частота обновления – до 120 Гц, частота опроса сенсора – до 240 Гц. Смартфоны получились достаточно тонкими, толщина корпуса Reno11 составляет 8 мм, а Reno11 F – всего 7,5 мм. При том, последний ещё и сертифицирован по стандарту защиты от попадания воды и пыли IP65.

OPPO Reno11, рядом стоит Reno11F

OPPO Reno11

OPPO Reno11F

Reno11 оснащён основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT600 с объективом с параметром диафрагмы f/1.8, автофокусом и системой оптической стабилизации (OIS), а также отдельной широкоугольной камерой на 8 Мп с углом обзора 112° и портретным модулем на 32 Мп с телеобъективом с параметром диафрагмы f/2, углом обзора 49° и возможностью двухкратного оптического зума. Съёмка на этот модуль с двухкратным приближением позволяет получить наиболее правильные пропорции лица и эффектно выделить его на фоне объектов заднего плана, в то время, как используемый в нём сенсор Sony IMX709 выполнен по схеме расположения светочувствительных элементов RGBW, что даёт лучшую светочувствительность и низкий уровень шумов.

Устройство камер модели OPPO Reno11

Схема расположения светочувствительных элементов на RGBW-матрице, используемой в портретной камере Reno11 

Фотография, полученная на основную 50 Мп камеру Reno11

Аналогичное фото, сделанное при помощи портретной 32 Мп камеры Reno11 с двухкратным оптическим зумомЕщё один пример фото на основную камеру Reno11

То же, снятое на портретный модуль с двукратным оптическим приближением

В модели Reno11 F установлена основная камера с разрешением 64 Мп, правда, тут нет системы оптической стабилизации. Основную камеру также дополняет широкоугольный модуль с углом обзора 112° и разрешением 8 Мп, а вместо портретного модуля тут установлена макро-камера разрешением 2 Мп для съёмки мелких объектов с расстояния 4 см.

Устройство основной камеры модели OPPO Reno11F

Обе модели смартфонов имеют фронтальные камеры на 32 Мп в виде глазков, расположенных в верхней части дисплея. Reno11 и Reno11 F позволяют снимать видео в 4K на основную и фронтальную камеры при стандартной частоте кадров 30 fps. На основную камеру также можно снимать видео при 60 кадрах в секунду в разрешении 1080p.

Помимо использования продвинутой оптики и матриц от Sony в камерах, за качество отснятого материала также отвечают используемые программные алгоритмы, которые тут тоже весьма продвинутые. Так, созданная в сотрудничестве с профессиональными фотографами технология Portrait Expert Engine в несколько этапов проводит анализ кадра, отделяя объект съёмки от фона, корректируя тон кожи, баланс белого, экспозицию, подчеркивая игру света и тени. Smart Image Matting позволяет удалять задний фон, чтобы сделать из фотографии что-то типа открытки. Но наиболее интересный функционал OPPO AIGC добавят чуть позже, он позволит выделять и удалять с фотографий разные объекты, людей и т.п., при этом дорисовывая задний фон на месте удалённых объектов за счет ИИ с применением генеративных алгоритмов.

Задача - удалить коробку и разный мусор из фотографии

Пользователь выделяет коробку и прочий мусор, ИИ распознаёт их и удаляет

Вместо удаленной коробки при помощи ИИ дорисовываются объекты, находящиеся за нейДругой пример, необходимо удалить скопление людей на заднем планеТак ИИ справляется с задачей сделать улицу пустой

Как уже писал выше, оба смартфона работают на чипе MediaTek Dimensity 7050, включающем восемь процессорных ядер – пару ARM Cortex-A78 с частотой до 2600 МГц и шесть ARM Cortex-A55 с частотой до 2000 МГц, а также GPU Mali-G68 MC4. По объёму оперативной памяти имеем 12 Гб у модели Reno11 и 8 Гб у Reno11 F, объём накопителя – 256 Гб. Возможно, появятся и версии с 128 Гб, так как они фигурируют в некоторых официальных материалах. Обе модели смартфонов поддерживают работу в сетях 5G, поэтому их иногда обозначают как Reno11 5G и Reno11 F 5G. Ёмкость встроенных аккумуляторов составляет 5000 мАч, при этом имеется поддержка фирменной технологии быстрой зарядки SUPERVOOC при мощности до 67 Вт, с которой на полную зарядку смартфонов будет требоваться около 50 минут.

В российской рознице Reno11 будет стоить 45 000 рублей, а Reno11 F – 40 000 рублей, но в начале продаж будут действовать промо-цены, сниженные на 5000 рублей, в итоге приобрести новинки можно будет за 40 000 рублей и 35 000 рублей соответственно.

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