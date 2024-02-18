Сегодня во многих городах России проходили акции памяти самого известного оппозиционного политика страны, о смерти которого сообщили вчера.

Суббота, 17 февраля 2024 года. Москва

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На следующий день после того, как стало известно о смерти политика-оппозиционера и популярного блогера Алексея Навального (ранее признанного российскими властями террористом и экстремистом) в колонии особого режима ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, более чем в трёх десятках городов по всей России граждане стали нести цветы к импровизированным мемориалам, в роли которых, чаще всего, выступали памятники жертвам политических репрессий. Так в Москве, к полудню субботы стали выстраиваться целые очереди из желающих возложить цветы к мемориалу Стена Скорби, находящемуся на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового Кольца, а также к Соловецкому Камню на Лубянке.

Люди несли цветы, некоторые приносили свечи и фотографии Навального. На местах, где проходили акции памяти, было много полиции, пришедшие возложить цветы выстраивались в очереди, но не обошлось без задержаний, которые носили достаточно хаотичный характер, так что сложно сказать, были ли они точечными или спонтанными. Порой полицейские действовали достаточно жестко, иногда просто облепляли кого-нибудь из пришедших группой по 5-6 человек практически без повода и буквально на руках уносили в автозак. Но тут стоит отметить, что в разных городах акции проходили по-разному, судя по сообщениям, многочисленные задержания в основном были характерны для Москвы и Санкт-Петербурга.

По имеющимся данным, в субботу 17 февраля по всей стране было задержано около 230 человек, желающих возложить цветы и почтить память политика. Сообщается , что московский Тверской районный суд назначил троим задержанным у Стены Скорби по 15 суток ареста, якобы за неповиновение сотрудникам полиции при возложении цветов у мемориала, помимо того, одному из задержанных назначили 40 часов обязательных работ, а двум остальным выписали штрафы по 20 000 рублей. В Петербурге, который установил своеобразный рекорд по числу задержаний во время акции, в числе прочих в автозаке оказались и журналисты из двух изданий, «Новой газеты» и RusNews , однако, позже стало известно, что их доставили к одному из отделений и там отпустили . А вот новосибирские полицейские проявили смекалку и оцепили местный импровизированный мемориал под предлогом, якобы, поступивших сообщений о его минировании , но люди втыкали принесённые цветы в сугробы снега по периметру оцепления.