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Иногда мне кажется, что к концу 2023 года почти не осталось вещей, которые, прямо или косвенно, не могли бы дискредитировать российскую армию – будь то ленточка зелёного цвета или значок с «пацификом» на рюкзаке, спортивная олимпийка или кроссовки синего цвета с жёлтыми полосками. Список можно продолжать ещё долго, и сам этот список также вполне может подпадать под статью 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».
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Стало известно, что ещё в начале сентября жительницу Краснодара Ксению Шевчик привлекли к суду по статье о дискредитации армии (часть 1 всё той же 20.3.3 КоАП) и оштрафовали на 30 000 рублей за оставленный «лайк» под картинкой с изображением украинского флага в группе «Краснодар Интурист» в популярном мессенджере WhatsApp (созданном экстремистами по мнению российских властей). В группе на тот момент состояло порядка 40 человек и этот эпизод суд счёл «публичной дискредитацией российской армии в общественном месте при большом скоплении людей». С постановлением суда можно ознакомиться на сайте Ленинского районного суда г. Краснодара по адресу: https://krasnodar-leninsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=286765939&case_uid=05abae6c-04cc-4809-8264-38a8941b4cc8&delo_id=1500001
Остаётся неизвестным, кто разместил злополучную картинку в группе, как полиция узнала обо всей этой весьма локальной истории и почему проявила к ней такой большой интерес, раздув до полноценного судебного дела. Тут стоит отметить, что государственный флаг Украины, насколько мне известно, официально не признан запрещенной символикой на территории РФ. Также следует чётко понимать, что сама по себе реакция в виде выражения эмоций при помощи лайков, смайликов и так далее под любым материалом в принципе не может дискредитировать ни российскую, ни какую-либо другую армию. Само по себе понятие дискредитации подразумевает конкретные действия, так или иначе портящие репутацию и подрывающие доверие непосредственно к кому-либо или чему-либо в глазах третьих лиц.