Жительницу Краснодара оштрафовали на 30 000 рублей за лайк под картинкой, на которой был изображен флаг Украины в WhatsApp. Разбираемся в том, насколько уместна практика наказаний за лайки в принципе.

Иногда мне кажется, что к концу 2023 года почти не осталось вещей, которые, прямо или косвенно, не могли бы дискредитировать российскую армию – будь то ленточка зелёного цвета или значок с «пацификом» на рюкзаке, спортивная олимпийка или кроссовки синего цвета с жёлтыми полосками. Список можно продолжать ещё долго, и сам этот список также вполне может подпадать под статью 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

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Стало известно, что ещё в начале сентября жительницу Краснодара Ксению Шевчик привлекли к суду по статье о дискредитации армии (часть 1 всё той же 20.3.3 КоАП) и оштрафовали на 30 000 рублей за оставленный «лайк» под картинкой с изображением украинского флага в группе «Краснодар Интурист» в популярном мессенджере WhatsApp (созданном экстремистами по мнению российских властей). В группе на тот момент состояло порядка 40 человек и этот эпизод суд счёл «публичной дискредитацией российской армии в общественном месте при большом скоплении людей». С постановлением суда можно ознакомиться на сайте Ленинского районного суда г. Краснодара по адресу: https://krasnodar-leninsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=286765939&case_uid=05abae6c-04cc-4809-8264-38a8941b4cc8&delo_id=1500001

Остаётся неизвестным, кто разместил злополучную картинку в группе, как полиция узнала обо всей этой весьма локальной истории и почему проявила к ней такой большой интерес, раздув до полноценного судебного дела. Тут стоит отметить, что государственный флаг Украины, насколько мне известно, официально не признан запрещенной символикой на территории РФ. Также следует чётко понимать, что сама по себе реакция в виде выражения эмоций при помощи лайков, смайликов и так далее под любым материалом в принципе не может дискредитировать ни российскую, ни какую-либо другую армию. Само по себе понятие дискредитации подразумевает конкретные действия, так или иначе портящие репутацию и подрывающие доверие непосредственно к кому-либо или чему-либо в глазах третьих лиц.

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А теперь поделюсь сугубо субъективным взглядом на подобные максимально порочные практики, если учесть, что подвергать людей прессингу в виде формальных наказаний или публичного общественного порицания за выраженное ими мнение не есть хорошо само по себе в принципе. В данном случае с лайками, всякими веселыми или грустными смайликами, огоньками и прочим, остаётся большое поле для толкований и домыслов. Например, поддерживает ли пользователь какие-то пусть даже объективно нехорошие вещи, описываемые в посте, или же ему просто понравился сам пост, в котором автор затрагивает эти непростые темы. Также при просмотре контента со смартфона, нередки случаи, когда можно случайным движением пальца по сенсорному экрану оставить под постом ту или иную реакцию, зачастую весьма неуместную. Скорее всего, с подобной ситуацией сталкивался каждый, в лучшем случае, вовремя замечая этот момент. В любом случае, серьезно рассматривать подобные вещи в судебном порядке и выносить по ним обвинительные решения – это достаточно спорная правоприменительная практика.