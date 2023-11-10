Уже на этих выходных, 11 и 12 ноября 2023 года в Москве состоится турнир стран БРИКС по файтингу Tekken 7. Вход свободный для всех желающих.

Уже на этих выходных, 11 и 12 ноября 2023 года в Москве состоится турнир стран БРИКС по популярному файтингу Tekken 7, организованный Федерацией компьютерного спорта России (ФКС). Соответственно, помимо российских киберспортсменов, за звание лучшего сразятся игроки из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки – по двое от каждой страны.

реклама

Площадкой для проведения мероприятия станет VK Play Арена по адресу Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, к. 1 – это место до «ребрендинга» носило название Yota Arena. В первый день турнира, в субботу 11 ноября, состоятся онлайн-трансляции матчей , а уже 12 ноября в воскресенье зрители смогут непосредственно посетить место проведения турнира и увидеть вживую финальные бои, для этого придется оформить бесплатный билет по ссылке https://resf.timepad.ru/event/2660959/ .

Сообщается, что в программе состязаний будет групповой этап и плей-офф с выбыванием после двух поражений по системе double-elimination. Призовой фонд составит полтора миллиона рублей, которые будут распределены между четырьмя финалистами.

Для посетителей открытого финального дня турнира будут также организованы дополнительные активности в виде игровой зоны для свободной игры с PlayStation 5, турнира среди любителей по Mortal Kombat 11 с призовым фондом в 50 000 рублей (допускаются участники от 18 лет) и зоны с настольными играми. Также площадку в этот день планируют посетить некоторые авторы комиксов и косплееры.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы