Пока данная функция всё еще находится на стадии разработки и доступна в тестовых сборках

В Microsoft Edge уже есть боковая панель Bing AI на базе ChatGPT, позволяющая спрашивать Bing о чем угодно, как обычно это делается на Bing.com. Интеграция с Bing ограничена Bing.com и ChatGPT, но вскоре это может измениться, поскольку Microsoft выпускает новое обновление на стороне сервера, которое превращает Edge в полноценный браузер на основе искусственного интеллекта для ОС Windows 11 и Windows 10.

реклама

Microsoft создает Copilot для Edge в Windows 11 или 10 для пользователей с задачами, связанными с браузером. С Copilot пользователь может ввести чат, чтобы активировать функции, связанные с браузером.

Эта функция официально называется «actions» и «Copilot для Edge», и предназначена для централизованного помощника AI для пользователей Edge. Например, с помощью встроенного в Edge Copilot в Windows 10 или 11 можно найти ответы на вопросы и настроить параметры браузера, включить или выключить виртуальные вкладки и многое другое.

Edge Copilot встроен в существующую боковую панель Bing AI. При нажатии на значок Bing открывается боковая панель, где пользователи могут попросить Edge изменить настройки, такие как переключиться в светлый режим из темного режима, включить вертикальные вкладки, открыть центр загрузок или открыть «Коллекции». Пользователь может взаимодействовать с браузером так же, как с Bing Chat или Windows Copilot для Windows 11.

Хотя Windows Copilot является эксклюзивным для Windows 11, встроенный Copilot Microsoft Edge работает и в Windows 10. Возможно вскоре дело дойдет до macOS и даже Linux.

На данный момент Edge Copilot находится на ранней стадии разработки и не поддерживает сложные задачи, такие как запуск нового окна браузера, открытие YouTube в новой или существующей вкладке.

Microsoft Edge Copilot не будет доступен сразу для всех, поскольку, похоже, он распространяется поэтапно для избранных пользователей. Microsoft еще не подтвердила обновление Edge Copilot. Инвестиции Microsoft в искусственный интеллект не собираются замедляться, поскольку компания пытается интегрировать ИИ в каждый продукт.