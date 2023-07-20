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Анонсирован новый бюджетный смартфон Realme C53 со 108-мегапиксельной камерой
Стоит отметить чень необычный выбор производителем конфигураций ОЗУ и встроенной памяти

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 Realme C53 был официально представлен вместе с планшетом Pad 2 19 июля в черном цвете Champion Black, а также в его популярном окрасе Champion Golden. На первый взгляд устройство кажется смартфоном премиального класса с качественными камерами. Как уже могут знать поклонники Realme в Индии, основная камера получит датчик разрешением 108 мегапикселей.

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 Realme C53 имеет всего 2 конфигурации, одна из которых включает 128 ГБ встроенной памяти, но как ни странно оснащена всего 4 ГБ оперативной памяти, тогда как версия с 64 ГБ накопителем может похвастаться 6 ГБ ОЗУ, что в прочем тоже не так много, как многим бы хотелось. Что касается небольшого объема встроенной памяти, то проблему поможет решить поддержка карт памяти microSD.

 Новое устройство оснащено 6,74-дюймовым дисплеем с частотой 90 Гц и пиковой яркостью 560 нит, который, как ранее признала Realme, имеет U-образную выпуклость для селфи-камеры, а не отверстие.

 Realme не упоминает, какая версия Android установлена на модели C53 из коробки или какой чипсет лежит в основе смартфона. В любом случае не следует особо надеяться на высокую производительность устройства, о чем красноречиво говорит стоимость новинки. Базовая модель устройства с 4 ГБ стоит всего 9999 индийских рупий (около 122 долларов США) на веб-сайте производителя, а версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ накопителем на 1000 индийских рупий больше.

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Источник: notebookcheck.net
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