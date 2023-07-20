Процессор получит комбинацию из ядер Zen 5 и Zen 5c, а также графику на архитектуре RDNA 3.5

Платформы распределенных вычислений, например, такая как MilkyWay@Home, стали предпочтительным инструментом инженеров AMD для тестирования ещё невыпущенных аппаратных средств. Этот подход уже использовался ранее, что привело к некоторым утечкам информации о грядущей продукции AMD за последний год.

В недавней утечке основное внимание уделяется новой серии APU AMD под названием Strix Point. OPN (код продукта AMD) и идентификаторы семейства ЦП совпадают с идентификаторами будущей серии Ryzen, что указывает на аналогичную конфигурацию для этого процессора.

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Были предположения, что процессоры Strix Point с 12 ядрами могут включать четыре ядра Zen5 и восемь ядер Zen5c, или 8 ядер Zen5 с дополнительными четырьмя ядрами Zen5c. Хотя программное обеспечение, используемое для тестирования, не является традиционным тестом процессора, оно подтверждает наличие 12 ядер в данной модели AMD Strix Point.

Кроме того ожидается, что серия AMD Strix будет предлагать два типа кристаллов с 12 или 16 ядрами. Последний, однако, не является заменой Phoenix Point, а скорее новым типом высокопроизводительного гибридного процессора APU, согласно просочившейся информации. Было подтверждено, что оба APU будут включать графическую архитектуру RDNA3.5 с большим количеством ядер GPU, что обещает значительный прирост производительности для мобильных систем на базе AMD в следующем году.