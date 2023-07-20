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ASRock выпустила видеокарту Arc A770 с 16 ГБ
Стоимость новинки составит 329 долларов, а характеристики соответствуют модели с 8 ГБ памяти

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 Компания ASRock представила видеокарту Arc A770 без каких-либо официальных сообщений. Новый графический ускоритель Arc будет иметь удвоенный объем памяти по сравнению с существующей моделью Phantom Gaming, сохранив при этом тот же дизайн системы охлаждения, что и у оригинала. Таким образом семейство графических карт Intel Arc A770 теперь расширится до десяти моделей, причем половина из них будет моделями с 16 ГБ, включая снятую с производства ограниченную серию.

 Согласно странице Newegg, эта карта будет иметь ту же тактовую частоту графического процессора, что и модель с 8 ГБ - 2,2 ГГц, что на 100 МГц выше, чем эталонные спецификации Intel.

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 К сожалению, неясно, имеет ли карта повышенную скорость памяти до 17,5 Гбит/с, которая есть во всех известных 16-гигабайтных моделях. Модель Phantom имеет толщину 2,8 слота, оснащена тремя вентиляторами и двумя 8-контактными разъемами питания, чтобы обеспечить мощность 225 Вт.

null Что касается цены, то карта в настоящее время оценивается в 329 долларов, что немного дешевле, чем A770 LE всего несколько недель назад, но на 50 долларов дороже, чем модель с 8 ГБ памяти. В настоящее время Newegg не предлагает более дешевых карт Arc A770, единственной альтернативой является Predator BiFrost от Acer, но по цене 399 долларов. Стоит отметить, что буквально на прошлой неделе эту модель можно было приобрести всего за 282 доллара.

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Источник: videocardz.com
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