На что рассчитывает компания Asus, предлагая данную карту по такой цене, остается загадкой

Как известно, вчера компания NVIDIA без лишнего пафоса выпустила видеокарту RTX 4060 Ti 16 ГБ. По большому счету — это обычная RTX 4060 Ti, но имеющая на 8 ГБ больше видеопамяти, которые маркетологи Nvidia оценили в дополнительные 100 долларов США. Рекомендуемая производителем розничная цена платы составляет 499 долларов США, а модели Founders Edition не существует, и ожидалось, что некоторые модели от партнеров будут стоить значительно дороже базовой цены. Однако похоже, что ситуация может быть еще хуже, особенно относительно видеокарт производства ASUS. Например, модель ASUS ROG Strix RTX 4060 Ti 16 ГБ была выставлена на продажу у немецкого ритейлера Notebooksbilliger за 659 евро. Эта цена на 60 евро больше, чем у самых дешевых моделей GeForce RTX 4070, которые можно купить у данного продавца.

реклама

В то время как графические карты ASUS ROG Strix являются картами премиального класса, которые должны иметь большую наценку по сравнению с MSRP, RTX 4060 Ti 16 ГБ перешла все мыслимые пределы, став дороже, чем RTX 4070, являющуюся изначально более производительной. RTX 4070 в среднем на 28,6% быстрее в разрешении FullHD, на 33,3% в QHD и на 39% в 4K по сравнению с RTX 4060 Ti. Таким образом покупка ASUS ROG Strix RTX 4060 Ti 16 ГБ абсолютно не имеет смысла ни с точки зрения любого геймера.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

null Даже оригинальная RTX 4060 Ti с 8 ГБ памяти вызвала серьезную критику со стороны многих обозревателей из-за цены, производительности и объема памяти. Если бы NVIDIA предоставила образцы для обзора RTX 4060 Ti 16 ГБ, карта, скорее всего, получила бы еще худшие отзывы из-за повышения цены на 100 долларов США. По большому счету RTX 4060 Ti 16 ГБ нужно отменить, так как её продажи могут стать катастрофически низкими.