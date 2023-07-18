Китайский франкенштейн имеет 8 ГБ памяти и всего 2048 ядер CUDA

В январе прошлого года NVIDIA представила настольный графический ускоритель RTX 3050, который появился позже своего мобильного аналога. Однако это была не просто настольная версия хорошо зарекомендовавшего себя графического ускорителя для ноутбуков RTX 3050. У него был совсем другой графический процессор.

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Настольный вариант RTX 3050 использует графический процессор GA106-150 и оснащен 8 ГБ памяти GDDR6, а версия для ноутбука использовала графический процессор GA107 и имела 4 ГБ памяти. Кроме того, настольная версия имеет 2560 ядер CUDA, что превосходит мобильную версию на 512 ядер. Что касается мощности, то настольный графический процессор поддерживал TDP по умолчанию 130 Вт, что даже выше, чем у его преемника RTX 4060, который работает с мощностью 115 Вт. С другой стороны, мобильный графический процессор можно настроить для работы в диапазоне от 35 до 80 Вт.

Недавно в китайском интернет-магазине появился низкопрофильный графический ускоритель, предлагающий промежуточный вариант между обоими вариантами RTX 3050. Эта графическая карта ограничена всего 2048 ядрами CUDA, что указывает на мобильные корни ускорителя, но может похвастаться обновленным объемом памяти 8 ГБ, как у настольной модели. Кроме того карта работает с TDP всего 65 Вт, что устраняет необходимость в разъеме питания, который требуется для большинства настольных графических ускорителей RTX 3050.

Что касается вариантов компактного форм-фактора, то NVIDIA и ее партнеры предоставили геймерам ограниченный выбор моделей. Наряду с RTX 3050 компания представила графическую карту для рабочих станций RTX A2000 с графическим процессором GA106. Однако на этом сходство между этими двумя моделями заканчивается. RTX A2000 имеет 3328 ядер CUDA, 6 ГБ памяти GDDR6 на 192-битном интерфейсе, сохраняет TDP в 70 Вт и не требует внешнего разъема питания.

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null Гибридная графическая карта RTX 3050 для мобильных и настольных ПК в настоящее время продается по цене 1999 юаней (278 долларов США), что соответствует большинству моделей RTX 3050.