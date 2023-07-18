Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
MIUI 15 принесет улучшение буфера обмена и звук
На данный момент речь идет о предварительной версии оболочки и в стабильной сборке могут появиться другие улучшения и оптимизации

реклама

 Хотя Xiaomi не делала никаких официальных заявлений о дате запуска своей оболочки MIUI 15, большинство утечек и слухов указывают на декабрь 2023 года. Это соответствует годовому циклу обновления программного обеспечения компании. Не станет удивлением, что семейство смартфонов Xiaomi 14 будет запущено под управлением MIUI 15 «из коробки».

реклама

 Согласно информации, которая появилась в Telegram и была широко распространена популярным веб-сайтом Xiaomiui, MIUI 15 будет иметь значительные улучшения в двух ключевых областях, а именно в функциях, связанных с буфером обмена и звуком. Как обычно, следует иметь в виду, что все это предварительная информация о еще разрабатывающейся оболочке, и все вполне может измениться до выхода финальной версии.

 В то время как буфер обмена получит возможность копировать и вставлять фотографии и файлы в дополнение к тексту, качество звука будет улучшено за счет нового переключателя в меню быстрых настроек, который можно использовать для увеличения громкости звука до 200%. До сих пор те, кто нуждался в более громком звуке, обычно прибегали к сторонним приложениям для регулировки громкости.

null К сожалению, обновление MIUI 14 развертывается на многих рынках очень медленными темпами, а некоторые пользователи ждали его появления на своих устройствах более месяца. Xiaomi с MIUI 15 должна серьезно относиться к обновлениям программного обеспечения и глобальной доступности всех функций, потому что потерять пользователей из-за плохой поддержки программного обеспечения намного проще, чем снова завоевать их доверие благодаря хорошему соотношению цены и характеристик оборудования.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi #miui #смартфоны xiaomi #miui 14 #miui 15 #обновление miui
Источник: notebookcheck.net
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Запечатанный оригинальный iPhone на 4Gb продали на аукционе за 200 000 долларов
Новая лампа Xiaomi ликвидирует комаров - фумитокс на современный лад
В августе могут быть представлены Xiaomi MIX Fold 3, Pad 6 Max и Redmi K60 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
20
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
9
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
14
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
2
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
2
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
5
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
7
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
1
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
+
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
+
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
5
Украина вознамерилась продолжать морские перевозки зерна без участия России
19
Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море
13
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
+
Настройки Twitter заблокировали персональную переписку у многих пользователей
+
Сырский: Ситуация на юге тяжелая, ВС РФ собрали более 100 тысяч военнослужащих в районе Купянска
+
Санкт-Петербургское конструкторское бюро собирает до 120 беспилотников в сутки
+

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
78
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
54
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
31
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
20
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
15

Сейчас обсуждают

УдалЁн
23:35
Похоже плохо у АМД с продажами, такие дешевые статейки покупают
AMD Ryzen Z1 Extreme на лимите 15 Вт обошёл 95-ваттный Intel Core i9-9900K в Cinebench R23
Александр Колодин
23:27
А чего раньше не применяли? Сколько бы жизней российских солдат мохранили
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
Евгений Орлов
23:18
Содомистские Штаты Колумба маст дай
В Госдепе США заявили о непричастности Вашингтона к удару по Крымскому мосту
Андрей Дубовцев
23:05
В очередной раз выразили озабоченность, обещания ответных действий и т.д.
Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
Negue
23:02
Сегодня утром писали, что надо 600млн. Уже 1.3мрд. Нехило так аппетиты растут. Все же мы знаем, куда уйдёт 80%
Хуснуллин: на восстановление Крымского моста потребуется до 1,3 млрд рублей
Mur
22:56
Самолет-разведчик и дроны США так долго изучали опоры Крымского моста, что заявлять об их непричастности глуповато. Международное террористическое государство - США как всегда по локоть в крови, но не...
В Госдепе США заявили о непричастности Вашингтона к удару по Крымскому мосту
Александр Иванов
22:56
Что не на фронте, защиканец?
В 2024 году ожидается пик Солнечной активности – чем Солнце может удивить учёных и Илона Маска
Mur
22:54
После того, как Матвиенко призывала сосули сбивать лазером, я уже ничему не удивляюсь.
Матвиенко призвала замещать мигрантов на стройках своими кадрами
Юрий Полкунов
22:52
Покормят рыб черноморских своим зерном, безопасность судов теперь ни кто не гарантирует.
Киев планирует продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без РФ
Ветал Винчестер
22:46
Процентов на 10-15, линуху накатывают есть на Ютубе
Стали известны цены портативной игровой консоли GPD Win 4 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем