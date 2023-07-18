На данный момент речь идет о предварительной версии оболочки и в стабильной сборке могут появиться другие улучшения и оптимизации

Хотя Xiaomi не делала никаких официальных заявлений о дате запуска своей оболочки MIUI 15, большинство утечек и слухов указывают на декабрь 2023 года. Это соответствует годовому циклу обновления программного обеспечения компании. Не станет удивлением, что семейство смартфонов Xiaomi 14 будет запущено под управлением MIUI 15 «из коробки».

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Согласно информации, которая появилась в Telegram и была широко распространена популярным веб-сайтом Xiaomiui, MIUI 15 будет иметь значительные улучшения в двух ключевых областях, а именно в функциях, связанных с буфером обмена и звуком. Как обычно, следует иметь в виду, что все это предварительная информация о еще разрабатывающейся оболочке, и все вполне может измениться до выхода финальной версии.

В то время как буфер обмена получит возможность копировать и вставлять фотографии и файлы в дополнение к тексту, качество звука будет улучшено за счет нового переключателя в меню быстрых настроек, который можно использовать для увеличения громкости звука до 200%. До сих пор те, кто нуждался в более громком звуке, обычно прибегали к сторонним приложениям для регулировки громкости.

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null К сожалению, обновление MIUI 14 развертывается на многих рынках очень медленными темпами, а некоторые пользователи ждали его появления на своих устройствах более месяца. Xiaomi с MIUI 15 должна серьезно относиться к обновлениям программного обеспечения и глобальной доступности всех функций, потому что потерять пользователей из-за плохой поддержки программного обеспечения намного проще, чем снова завоевать их доверие благодаря хорошему соотношению цены и характеристик оборудования.