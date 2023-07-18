Это пока не реальные изображения, но довольно подробные документы, описывающие конструкцию LGA-1851

Первоначально сокет LGA-1851 предназначался для настольной потребительской платформы следующего поколения под названием Meteor Lake-S, но Intel изменила свои планы, и первым продуктом, который дебютирует на этой платформе, является архитектура Arrow Lake-S.

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Как следует из названия, сокет LGA-1851 имеет другую конфигурацию контактов по сравнению с существующим сокетом LGA-1700, используемым в сериях Alder Lake и Raptor Lake. Следовательно, пользователям, планирующим перейти на новую архитектуру ЦП Intel, придется потратиться на новые материнские платы.

Также пользователям, которые в настоящее время используют память DDR4 на платформах Intel, потребуется перейти на DDR5, поскольку платформа Arrow Lake-S не поддерживает более старую технологию. В худшем случае переход на Arrow Lake-S потребует покупки нового процессора, материнской платы, памяти и, как недавно подтвердилось, нового монтажного комплекта для кулеров LGA1700. Igor’sLAB опубликовал первые схемы и 3D-чертежи нового сокета.

Однако есть и положительные новости. Intel Arrow Lake-S не будут ограничивать интерфейс PCIe Gen5 только 16 линиями. Вместо этого чипы представят четыре выделенных полосы для SSD-накопителей, подключенных к процессору. Эта разработка означает, что геймерам больше не придется компрометировать 16 линий своей видеокарты, если они хотят использовать хранилище Gen5. В этом аспекте Intel предложит возможности, аналогичные платформам AMD AM5 X670E/B650, и будет соответствовать дополнительному интерфейсу AMD PCIe Gen4x4.

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Выяснилось, что для сокета LGA-1851 потребуется более высокое динамическое давление в диапазоне от 490 Н до 923 Н. Хорошая новость заключается в том, что статическое давление и высота по оси Z интегрированного теплораспределителя (IHS) останутся такими же, как и на существующей платформе. Следовательно, велика вероятность того, что некоторые кулеры могут быть совместимы.