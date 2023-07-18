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Xiaomi выпустила смартфоны 12T и 12T Pro в конце 2022 года и, как ожидается, преемники обеих моделей в 2023 году уже готовятся к выходу. Теперь новая утечка может дать больше информации об одном из смартфонов.
Появление устройства Xiaomi с номером модели 2306EPN60G в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC) привело к предположению, что это оригинальный Xiaomi 13T, который получит разрешение на выпуск в течение следующих нескольких месяцев.
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К сожалению утечка не раскрывает чипсет, с которым появится устройство, но подтверждает, что смартфон поддерживает сети пятого поколения 5G и будет работать на оболочке Xiaomi MIUI 14. FCC также обнаружила, что телефон получит поддержку Wi-Fi 6 или Wi-Fi 6E, а также Bluetooth с низким энергопотреблением (LE).
Xiaomi 13T также поддерживает технологию NFC, хотя нет гарантии, что она будет доступна во всех регионах, в которых будет продаваться смартфон.
Наконец, FCC сообщает, что ей были отправлены экземпляры устройства с 256 ГБ памяти и оперативной памятью объемом от 8 до 12 ГБ, что может намекать на отсутствие варианта с 16 ГБ ОЗУ или 512 ГБ внутренней памяти.