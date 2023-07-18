Смартфон от Infinix станет первым, который получит такой объем ОЗУ

Похоже, что времена, когда 8 ГБ оперативной памяти были стандартом постепенно заканчиваются. Вскоре 16 ГБ ОЗУ будут считаться вполне обыденными. Недавно ходили слухи, что Oppo, OnePlus и Realme выпустят телефоны с оперативной памятью объемом до 24 ГБ. Red Magic 8S Pro стал первым телефоном с таким большим объемом оперативной памяти. Теперь похоже, что Infinix собирается оставить все эти бренды позади, оснастив 26 ГБ оперативной памяти грядущий Infinix GT 10 Pro.

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Парас Гуглани заявил, что Infinix GT 10 Pro будет иметь 26 ГБ оперативной памяти. Фактически, это будет первый смартфон с таким объемом оперативной памяти. Гуглани говорит, что этот мобильный телефон будет выпущен в Индии в ближайшие два месяца, а затем в августе состоится его глобальный запуск. Он также поделился некоторыми ключевыми характеристиками устройства.

Infinix GT 10 Pro является частью новой игровой линейки GT компании. В эту серию также входит GT 10 Pro Plus, который, по словам Гуглани, не будет продаваться в Индии. Смартфон в версии Pro будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8050. Это соответствует недавнему сообщению, которое намекало на процессор Dimensity, не конкретизируя модель. В этом сообщении также были представлены подробные изображения смартфона.

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Кроме объема оперативной памяти инсайдер акцентирует внимание на большое время автономной работы благодаря аккумуляторной батарее емкостью 7000 мАч, которая будет поддерживать быструю зарядку мощностью 260 Вт, оставляя в этом плане Realme GT 3 позади. Телефон также будет иметь вариант зарядки на 160 Вт. Infinix GT 10 Pro получит AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и тройной блок задних камер. Основная камера будет иметь датчик на 100-мегапиксельей, а две другие получат 8-мегапиксельные датчики.